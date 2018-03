Favoriten: Bahn-Musiker, Pop-Klasse und Kurorchester

Wien (OTS) - Der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" lädt zu kurzweiligen Veranstaltungen im Böhmischen Prater im Laaer Wald ein. Im "Tivoli Saloon" (10., Laaer Wald 30c) spielt am Sonntag, 9. Juni, ab 11.00 Uhr, eine "Eisenbahner-Kapelle" bei einem Frühschoppen auf. Am Montag, 10. Juni, ab 18.30 Uhr, ist dort die Rock- und Pop-Klasse der Musikschule Hansson-Zentrum zu hören. Das "Kurorchester Oberlaa" gestaltet am Samstag, 15. Juni, ab 17.00 Uhr, ein Festkonzert mit beschwingten Melodien. Der Zutritt zu all diesen "Kulturfestival"-Veranstaltungen ist gratis.

Gulasch-Festival (15./16.6.) und "Fesche Katz" (18.6.)

Temperamentvolle ungarische Volksmusik und Tänze plus wahrhaft "feurige" Gaumenfreuden werden am Samstag, 15. Juni, ab 12.00 Uhr, und am Sonntag, 16. Juni, ab 13.00 Uhr, beim "Ungarischen Gulasch-Festival" geboten. Köchinnen und Köche, MusikantInnen, Tanz-Gruppen und ein Chor-Ensemble sorgen für ein "Spektakel mit viel Paprika". Der Eintritt ist frei (Festival-Auskunft: Telefon 0699/190 925 86). Unter dem Titel "A fesche Katz mit an Lebzeltherz" rufen am Dienstag, 18. Juni, ab 17.00 Uhr, vier beliebte UnterhalterInnen den Gästen im "Tivoli Saloon" das Schaffen der Wienerlied- und Schlager-Komponisten Hans Lang und Karl Föderl in Erinnerung. Ingrid Merschl und Felix Brachetka singen alte Lieder wie "Die Rose vom Wörthersee", "Mariandl", "Die Reblaus" oder "I riach an Wein...". Gregor Oezelt umrahmt die Gesänge mit amüsanten Geschichten und auf dem Flügel konzertiert Roman Teodorowicz. Der Zutritt ist kostenlos. Mehr Informationen über sämtliche Veranstaltungen des Kulturverbandes "Böhmischer Prater-Tivoli" sind unter den Rufnummern 689 91 91 bzw. 0650/717 82 04 sowie via E-Mail, die Adresse ist saloon @ tivoliwien.at, zu bekommen.

o Allgemeine Informationen: Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli": www.tivoliwien.at www.tivoli.at

