KURIER: Kasachen-"Entführung" mit österreichischem Jet

Ehefrau und Tochter eines kasachischen Oligarischen wurden Freitagabend von Rom im Avcon-Flieger nach Kasachstan gebracht

Wien (OTS/Kurier) - Die Ehefrau und Tochter eines kasachischen Oligarchen wurden Freitagabend in einer Geheimdienst-Operation aus Italien nach Kasachstan abgeschoben - mit Hilfe eines österreichischen Lear-Jets, den üblicherweise nur Spitzenmanager buchen. 50 Mann der italienischen Sondereinheit Digos hatten sich auf die Spur des kasachischen Oligarchen Mukhtar Abljasow geheftet, der in London als politischer Flüchtling lebt. Seiner Meinung hat der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew seine Familie als "Geiseln" genommen, denn der frühere Bankchef und Oppositionspolitiker Abljasow wird vom kasachischen Regime beschuldigt, seine BTA-Bank ausgeplündert zu haben.

Kasachische Regierungskreise hatten britischen Firmen mit Nachteilen gedroht, sollte der gesuchte Ex-Banker nicht ausgeliefert werden.Obwohl gegen die Frau und Tochter weder in Italien noch in Kasachstan etwas vorliegt, befinden sich beide nun in Kasachstan unter Hausarrest, wie der KURIER exklusiv berichtet. Ihr Anwalt spricht von Kidnapping.

Das österreichische Innenministerium soll über den Flug des Edelfliegers des österreichischen Charterunternehmens Avcon Jet informiert gewesen sein, wie ein Avcon-Sprecher mitteilte. Auskünfte über Kunden könne man aber keine geben. Aus dem Innenministerium wiederum wird verlautbart, dass man nicht über die Rechtmäßigkeit von italienischen Schubverfahren befinden könne.

