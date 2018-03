Hochwasser: Rotes Kreuz im Einsatz

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Österreichweit sind knapp 1.000 Rotkreuzmitarbeiter im Einsatz. Tausende weitere sind alarmiert und in Rufbereitschaft. Die Haupteinsatzgebiete liegen in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und im niederösterreichischen Donauraum. "Die Helfer haben derzeit zwei Hauptaufgaben", sagt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes. "Erstens die Unterstützung bei Evakuierungen und die Betreuung von evakuierten Menschen und zweitens die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes unter diesen erschwerten Bedingungen."

Tiroler Rotkreuz-Mitarbeiter unterstützen derzeit auch die bayrischen Kollegen bei der Evakuierung von Teilen der Stadt Rosenheim.

"Schon jetzt steht fest, dass viele Menschen enorme Verluste durch das Hochwasser erlitten haben", sagt Foitik. "Wie in den Jahren 2002 und 2005 werden wir diese Menschen auch beim Wiederaufbau unterstützen - sowohl finanziell als auch durch zahlreiche helfende Hände des Team Österreich."

Das Rote Kreuz ersucht um Spenden für die Hochwasser-Opfer:

Spenden:

PSK: 2.345.000, BLZ 60.000

Kennwort: Hochwasser

www.roteskreuz.at/hochwasser/spenden

Alle Informationen und Tipps für Betroffene unter www.roteskreuz.at/hochwasser

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Thomas Marecek,

Presse- und Medienservice

Tel.: Tel.: +43 1 589 00-151, Mobil: +43 664 823 48 02

thomas.marecek @ roteskreuz.at

http://www.roteskreuz.at