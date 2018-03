Fünf Jahre ORF HD: 1,8 Millionen nutzen ORF in HD-TV

Wien (OTS) - "Dass nach nur fünf Jahren schon mehr als 1,8 Millionen Seherinnen und Seher* das ORF-Fernsehen regelmäßig im HD-TV-Standard nutzen, ist ein großer Erfolg!", zeigt sich ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz anlässlich des fünften Jahrestages des Starts von ORF eins HD erfreut: "Der ORF hat mit seiner Entscheidung, als einer der ersten Öffentlich-Rechtlichen in Europa mit der kostenfreien Ausstrahlung eines Vollprogramms in HD-TV zu beginnen, einen wichtigen Impuls für den heimischen Medienstandort gesetzt, wie die große Akzeptanz des Publikums zeigt!" ORF eins HD wurde am 2. Juni 2008 aufgeschaltet, ORF 2 HD folgte am 5. Dezember 2009. Zu Beginn 2008 nutzten erst wenige tausend österreichische Seherinnen und Seher HD-TV-Angebote.

Ing. Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF: "Von unseren großen Sport-Live-Übertragungen über 'Dancing Stars' bis zu den großen Kulturevents wie 'Neujahrskonzert' oder 'Sommernachtskonzert' - ORF-Programmhighlights im hochauflösenden TV-Standard zu genießen gehört in vielen österreichischen Haushalten heute schon zum Fernsehalltag. Für die ORF-Technik war die HD-TV-Einführung eines der größten Projekte der vergangenen Jahre, das erfolgreich zur vollsten Zufriedenheit unseres Publikums umgesetzt werden konnte - ein ähnlicher Technologiesprung wie die Einführung des Farbfernsehens!"

ORF-Kultur-Events in HD weltweit erfolgreich

Mit dem "Neujahrskonzert" und dem "Sommernachtskonzert" der Wiener Philharmoniker produziert der ORF u. a. jene beiden Konzert-Events in HD, die jährlich die Hitliste der weltweiten TV-Übernahmen anführen und somit als die beiden weltweit meistgesehenen Musikevents gelten. Die ORF-HD-Bilder des "Neujahrskonzerts" wurden heuer erstmals von mehr als 80, jene des "Sommernachtskonzerts", dessen zehnte Ausgabe vor wenigen Tagen über die Bühne ging, von mehr als 70 Ländern übernommen.

ORF-HD via Digitalsatellit und Antenne

Die ORF-Programme ORF eins und ORF 2 sind in HD-TV via Digitalsatellit und seit kurzem in weiten Teilen Österreichs über die TV-Plattform simpli.tv auch terrestrisch via Hausantenne im neuen DVB-T2-Standard zu empfangen.

Voraussetzung für den Empfang via Digitalsatellit ist ein HD-taugliches TV-Gerät, ein HD-tauglicher Sat-Receiver (fallweise schon ins TV-Gerät integriert) sowie eine ORF DIGITAL SAT-Karte.

Voraussetzung für den terrestrischen Empfang ist ein HD-taugliches TV-Gerät, ein HD-tauglicher DVB-T2-Receiver (fallweise schon ins TV-Gerät integriert) und eine entsprechende Antenne.

Für nähere Informationen zum Empfang der ORF HD-Programme steht auch die ORF DIGITAL-Service-Hotline 0820 /919 919 (Montag bis Samstag, 8.00 bis 22.00 Uhr, max. 20 Cent/Minute) zur Verfügung.

*Quelle: AGTT / GfK TELETEST, Evogenius Reporting, Erw. 12+, 01.01. - 31.05.2013, durchschnittliche kumulierte Monatsreichweite (zumindest eine Minute pro Monat ORF-HD genutzt)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at