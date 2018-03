ORF-III-Dokumontag zum Wiener Aktionismus

Am 3. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Bevor sich ORF III am Montag, dem 3. Juni 2013, ab 21.15 Uhr mit drei Dokumentationen der berühmt-berüchtigten Kunstbewegung des Wiener Aktionismus zuwendet, ist um 20.15 Uhr die Dokumentation "Jonestown - Verführung zum Tod" über den größten Massenselbstmord der Geschichte zu sehen. Im Jahr 1978 wurde die Siedlung Jonestown zum Schauplatz der Massentötung, bei der dem Sektenführer Jim Jones über 900 seiner Anhängerinnen und Anhänger in den Tod folgten. Der Film geht den Hintergründen für dieses Drama auf den Grund.

Der weitere Abend wendet sich dem Wiener Aktionismus zu. Um 21.15 Uhr spricht ORF-III-Moderator Peter Fässlacher in einer monothematischen "Kultur heute"-Spezialsendung über den Wiener Aktionismus im Allgemeinen sowie die sogenannte "Uni-Ferkelei" vom Juni 1968 im Besonderen und erklärt vorab die besonderen Umstände und Voraussetzungen dieser Zeit.

Um 21.30 Uhr rechnet der Film "Die Kinder vom Friedrichshof" mit dem Kommunenprojekt von Otto Mühl, der am 27. Mai gestorben ist, ab. Unverdorben von der Kleinfamilie sollten in der Kommune des Wiener Aktionskünstlers Otto Mühl völlig neue, gesunde Menschen geboren und herangezogen werden. Angefangen als freie Lebensgemeinschaft in den 70er Jahren artete das Gesellschaftsexperiment jedoch in ein totalitäres Herrschaftssystem aus und musste 20 Jahre später dramatisch scheitern. "Die Kinder vom Friedrichshof" blickt aus der Perspektive der Kinder auf die Kommune zurück und geht der Frage nach, was aus den Sprösslingen dieser Lebensutopie geworden ist.

Um 22.55 Uhr folgt der Dokumentarfilm "Schrecklich verletzlich -Günter Brus". Brus war neben Otto Mühl, Peter Weibel und Oswald Wiener an der Skandalveranstaltung "Kunst und Revolution", besser bekannt als "Uni-Ferkelei", im Juni 1968 beteiligt, in deren Rahmen die Künstler vor rund 300 Zuseherinnen und Zusehern in der Universität Wien in radikalster Weise zahlreiche Tabus brachen. Der Film zeigt die ganze Spannweite des Künstlers Günter Brus, von den poetisch-romantischen Märchenbüchern bis zu seinen provokant-aggressiven Aktionsskizzen, von altem Filmmaterial bis hin zu den aktuellen Ausstellungen in Wien, Berlin und Paris.

Brus' Künstlerkollege Peter Weibel steht um 23.50 Uhr im Zentrum der Dokumentation "Peter Weibel - Mein Leben". Der Film folgt den Stationen seiner Biografie und verknüpft diese Orte auf filmisch-szenische Art und Weise mit Weibels künstlerischem Werk und seinen Thesen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at