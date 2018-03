Stellungnahme von Dr. Gabriel Lansky zum profil-Artikel: "Alfred Gusenbauer unter Spionageverdacht"

Wien (OTS) - Das von profil zitierte Verfahren beruht auf einem Schreiben, das ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebender kasachischer Staatsbürger, L.N. (der Name ist im Akt ersichtlich), im Oktober 2012 der dortigen österreichischen Botschaft übermittelt hat. Bei diesem kasachischen Staatsbürger handelt es sich - wohl nicht zufällig - um einen Mitstreiter eines der Mitbeschuldigten von Rakhat Aliyev, gegen welchen die StA Wien ebenfalls wegen Mordes und anderer Delikte ermittelt. In diesem Schreiben werden alle möglichen Vorwürfe erhoben, die sich erstaunlicherweise genau mit jenen absurden Behauptungen decken, die Rakhat Aliyev in seinem Buch erhebt.

Es ist daher offensichtlich, dass es sich bei dieser "Anzeige" um eine neue Verteidigungstaktik von Rakhat Aliyev handelt, mit dem Zweck, Zweifel bei den österreichischen Behörden hervorzurufen, den Ruf der Opfervertreter zu schädigen und sich somit der Strafverfolgung für die mutmaßlich begangenen Straftaten zu entziehen.

Dr. Lansky legt Wert auf die Feststellung, dass er niemals parlamentarische Unterlagen an kasachische Behörden oder Dienste weitergegeben hat.

Im Gegensatz zu profil liegt der gesamte Akt der Kanzlei Lansky vor: Bei den seitens des Anzeigers vorgelegten angeblich vertraulichen Unterlagen, die angeblich an Kasachstan übermittelt wurden, handelt es sich schlicht und einfach um stenographische Protokolle aus dem Nationalrat aus dem Jahr 2011, die im Internet öffentlich abrufbar sind. Mehr konnte der Anzeiger auf eindringliche schriftliche Nachfrage des zuständigen Beamten im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, Chefinspektor S., nicht vorlegen.

Chefinspektor S. schreibt dazu in einem "Zwischenbericht" an die Staatsanwaltschaft vom 14. März 2013:

"Nach Sichtung dieser Unterlage durch den Sachbearbeiter des BAK darf angenommen werden, dass die von L.N. übermittelte Unterlage -bis auf geringfügige Abweichungen - aus dem stenographischen Protokoll der 50. Sitzung des Nationalrates, XXIV. Gesetzgebungsperiode, 11. Dezember 2009, "Untersuchungsausschuss des Nationalrates zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments" stammen dürften."

Für den Beamten hieß es schließlich, dass weitere Ermittlungen nur dann zielführend sind, wenn der Anzeiger "in Form einer Zeugenvernehmung zur Stellungnahme und Konkretisierung greifbarer -und nicht abgeschriebener oder kopierter - Verdachtsmomente aufgefordert wird". Eine weitere schriftliche Abklärung mit dem Anzeiger erscheint dem Beamten bei diesem Sachverhalt nicht zielführend, weil "die Gefahr besteht, dass dadurch unter Umständen nicht gerechtfertigte Ermittlungen gegen Beamte oder Personen eingeleitet oder geführt werden können". Diese Einvernahme von L.N. hat jedoch nicht stattgefunden.

Der für die Ermittlungen zuständige Staatsanwalt hat daher mit Anordnung vom 14. April 2013 den Anzeiger aufgefordert, er möge innerhalb von drei Wochen "konkrete Unterlagen, jedoch nicht solche, welche im Internet öffentlich abrufbar sind, zu übermitteln, welche seine schriftlich getätigten Belastungen dokumentieren." Nach bisheriger Aktenlage sind solche Unterlagen nicht eingetroffen.

Gabriel Lansky: "Das Ganze ist eine typische Aliyev-Aktion. Nachdem es nach 80 Zeugenaussagen für Aliyev immer enger wird, versucht er ein weiteres Mal, sein Märchen von der großen KNB-Verschwörung zu platzieren und uns als Opfervertreter zu diskreditieren. Ich halte daher noch einmal fest, dass ich niemals parlamentarische Unterlagen im Zusammenhang mit dem U-Ausschuss an Kasachstan weitergeben habe, auch nicht öffentlich zugängliche stenographische Protokolle."

Schon in der Vergangenheit kam es seitens Aliyev und seiner Komplizen mehrmals zu Provokationen dieser Art, angefangen von behaupteten Entführungsversuchen, die stets von österreichischen Gerichten rechtskräftig verneint wurden, bis zu österreichischen Medien zugespielten Fälschungen, welche angebliche Gefährdungen von Aliyev und seiner Mittäter dokumentieren sollen. Alle diese Aktionen seitens Aliyev verfolgten den Zweck, durch absurde Verschwörungstheorien seine Strafverfolgung in Österreich zu verhindern.

Gabriel Lansky: "Die österreichische Justiz schaffte es bisher, Spreu von Weizen zu unterscheiden und sich nicht von ehemaligen Geheimdienstoffizieren wie Aliyev blenden zu lassen. Ich vertraue darauf, dass es auch in diesem Fall so sein wird".

