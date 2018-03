Stronach/Lugar/Köfer: Hypo-Verkauf kostet den Steuerzahler 65 Mio. Euro

wien (OTS) - "Der Hypo-Verkauf ist ein exemplarisches Beispiel für die vom Team Stronach geforderte finanzielle Amtshaftung der verantwortlichen Politiker. Finanzministerin Maria Fekter hat die heimischen Steuerzahler um zumindest 65 Mio. Euro gebracht", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die nun erfolgte "Abwicklung" des österreichischen Teils der maroden "Hypo-Alp-Adria". Nach der Verschleuderung an die Indisch-Britische Bank "Anadi Financial Holdings" stelle sich heraus, dass gemessen am Wert der österreichischen Hypo-Division ein Differenzbetrag von 65 Millionen verschenkt wurde, so Lugar.

Team Stronach Landesrat und Parteiobmann in Kärnten, Gerhard Köfer kritisiert weiters: "Der Verkauf mit den immer noch bestehenden Haftungen des Landes Kärnten von fast einer Milliarde Euro ist eine weitere gewaltige Fehlentscheidung der Finanzministerin." Die seltsamen Spielregeln der ÖVP hätten es, so Köfer, ermöglicht, dass eine aktive Bank an eine indische Gruppe verschenkt wurde, deren einziges Interesse es sei, "risikoreiche Investitionen auf der ganzen Welt" zu finanzieren.

Klubobmann Lugar weist zudem darauf hin, dass schon die Verstaatlichung der Hypo-Alpe-Adria im Nachhinein vom Rechnungshof als nicht notwendig erkannt worden wäre. Lugar: "Das heißt, dass sowohl die sündteure Finanzspritze des Staates - also der Steuerzahler - seinerzeit unnötig gewesen ist, genauso wie der jetzige Notverkauf an das britisch-indische Konsortium. Lugars Folgerung: "Wenn es auch nur eine Spur von finanzpolitischer Verantwortung in diesem Land gäbe, müsste Maria Fekter rechtlich in die Verantwortung genommen werden."

Team Stronach Landesrat Gerhard Köfer warnt letztlich: "Bei jedem Ausfall einer Projektinvestition dieser Bankengruppe haftet das Land Kärnten voll dafür - was ist das für ein wahnwitziges Verkaufsergebnis?"

