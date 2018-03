Aviso: Tierschutztagung "Tier - Mensch - Gesellschaft"

Fachtagung am 3. und 4. Juni in Wien

Wien (OTS) - Der Stellenwert von Tieren hat in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Wie gelangt man an sachlich fundiertes Wissen über Tierschutz und welchen Beitrag können moderne Bildungszentren dazu leisten? VerbraucherInnen sind beim Lebensmitteleinkauf mit einer Unzahl von Marken und Eigenmarken konfrontiert, die sich mit Prädikaten wie "tierfreundlich", "artgerecht", "tierschutzgeprüft" etc. schmücken, die Qualität der dahinterstehenden Maßnahmen ist jedoch höchst unterschiedlich.

In internationalen Keynote-Speeches und anschließenden Workshops wird diesen Fragen nachgegangen.

VertreterInnen der Presse sind herzlich willkommen.

Programm 3. Juni

9h - 18h: Begrüßung: Sonja Hammerschmid (Rektorin Veterinärmedizinische Universität Wien), Einleitung: Ulrich Herzog (Gesundheitsministerium),

Keynotes und Workshops zu den Themen: Tierschutz in der Verfassung; Tierschutz-Bildungszentren im deutschsprachigen Raum; Transparenz und Information beim Einkauf von tierischen Lebensmitteln.

Programm 4. Juni

9h - 11.45h: Präsentation der Workshop-Ergebnisse

12h - 13h: Podiumsdiskussion "Tierschutz in cm? Neue Wege zur Umsetzung von Tierschutz-Anliegen" mit: Armin Thurnher (Falter, Moderation), Alois Stöger (Tierschutzminister), Josef Troxler, (Veterinärmedizinische Universität Wien, Franz Floss (VKI), Dagmar Schratter (Zoo Schönbrunn, Verein "Tierschutz macht Schule"), Michael Aufhauser (Gut Aiderbichl)

Veranstaltungsort: Veterinärmedizinische Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Festsaal

Veranstalter: Bundesministerium für Gesundheit, Verein "Tierschutz macht Schule", Messerli Forschungsinstitut, Veterinärmedizinische Universität Wien und AGES-Akademie

Weitere Informationen und

Anmeldung:http://www.ages.at/ages/ages-akademie/programm/03-04062013-tier-mensch-gesellschaft-symposion-2013/

