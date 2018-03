KRONEHIT - 2 Fremde 1 Hochzeit

Die verrückteste Hochzeit des Jahres - Vanessa und Markus sagen "JA"

Wien (OTS) - Ohne sich jemals gesehen zu haben, geben sich Markus, 25 Jahre aus Wien, und Vanessa gestern am 1. Juni 2013 in Las Vegas das Ja-Wort.

Vanessa "Es ist unglaublich wie nervös ich war und in dem Kleid hab ich mich wie eine richtige Prinzessin gefühlt. Den heutigen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Danke KRONEHIT! Es ist alles traumhaft und Markus gefällt mir jetzt schon sehr gut!"

Meinrad Knapp und Anita Ableidinger aus "Guten Morgen Österreich" haben Vanessa wo es nur ging bei dieser verrückten Aktion unterstützt - und das mit Erfolg.

Meinrad Knapp: "Vom Brautkleid bis hin zum Lügendetektor, haben wir alles getan um diese absolut radikale Idee umzusetzen!" Anita Ableidinger: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei den Zweien und wer weiß, vielleicht hält gerade diese Ehe eben weil sie so verrückt ist!"

Aber wie kam es zu dieser verrückten Aktion? Fast jede zweite Ehe in Österreich scheitert und endet mit Scheidung. KRONEHIT-Hörerin Vanessa, 21 Jahre aus Wien, hatte die Idee nach gescheiterten Beziehungen am besten gleich einen Fremden zu heiraten, nach dem Motto "Es kann nur besser werden!".

Über Hundert heiratswillige Männer haben sich gemeldet und wollten die fesche Vanessa heiraten.

Jetzt geht es für die zwei frisch Getrauten erstmal darum sich kennen und hoffentlich auch bald lieben zu lernen.

