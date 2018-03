"im ZENTRUM": Blauhelme auf Abruf - Golan-Mission vor dem Aus?

Am 2. Juni um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - An diesem Wochenende läuft das Waffenembargo gegen Syrien aus. Damit werden EU-Länder wie Großbritannien und Frankreich voraussichtlich schon demnächst Waffen an die Rebellen in Syrien liefern. Die österreichische UNO-Mission am Golan, die die Pufferzone zwischen Israel und Syrien sichern soll, gerät damit in die Schusslinie - und Außenminister Spindelegger hat jetzt schon klargemacht, dass in diesem Fall die österreichischen UNO-Blauhelme abgezogen werden könnten. Sind die österreichischen UNO-Soldaten am Golan tatsächlich in Gefahr? Und ist Österreichs wichtigster UNO-Einsatz damit Geschichte? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 2. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Peter Pilz

Sicherheitssprecher, "Die Grünen"

Robert Lichal

ehem. Verteidigungsminister, ÖVP

Robert Blunder

ehem. Offizier am Golan, Schriftsteller

Karin Kneissl

Nahost-Expertin

u. a.

