SP OÖ: Neues Team in der Öffentlichkeitsarbeit

Michael Petermair und Sabine Schatz sind das neue Team in der SPÖ-Kommunikation

Linz (OTS) - Ein neues Team wird ab Juli die Geschicke der Kommunikationsabteilung der SPÖ Oberösterreich führen. "Die Leitung übernimmt Mag. Michael Petermair, ein profilierter Journalist mit langjähriger Erfahrung bei diversen Printmedien. Unterstützt wird er von Sabine Schatz, die über viel berufliche Erfahrung innerhalb der SPÖ, aber auch als langjährige Funktionärin verfügt", sind SPÖ-Landesparteivorsitzender Josef Ackerl und Landesgeschäftsführer Christian Horner überzeugt, dass sich das neue Team gut ergänzen wird.

"Wir haben mit Michael Petermair und Sabine Schatz ein sehr gutes Duo, das angesichts des anstehenden Nationalratswahlkampfes von Anfang an voll gefordert sein wird. Petermair ist in der heimischen Medienlandschaft bestens vernetzt, Sabine Schatz kennt die Strukturen innerhalb der SPÖ sehr gut und beschäftigt sich viel mit neuen Medien", so Horner.

Gleichzeitig bedauert man in der SPÖ den Abgang von Dr.in Sabine Naderer, die sich hervorragend in der Landesgeschäftsstelle etabliert hatte und als politisches Talent nun zur Leondinger Vizebürgermeisterin aufgestiegen ist. Sie geht daher zurück in die Arbeiterkammer OÖ und wird dort lediglich Teilzeit arbeiten.

"Die verantwortungsvolle Aufgabe als 1. Vizebürgermeisterin von Leonding lässt sich einfach nicht mit einer Vollzeit-Anstellung und der Leitung der SPÖ-Kommunikationsabteilung vereinbaren", so Naderer.

Michael Petermair war zuletzt beim KURIER in der Oberösterreich-Redaktion tätig. Davor hatte er mehrere Jahre für die Tageszeitung ÖSTERREICH und für die OÖ. Rundschau gearbeitet. Der 48-jährige Journalist aus Steyr zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und bin sicher, dass wir gemeinsam im Team viel bewegen können." Petermair, der in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Französisch studiert hat, lebt in einer Patchwork-Familie mit Partnerin Simone und vier Kindern. Zu den Hobbys des langjährigen Journalisten zählen Lesen, Reisen, Laufen und Fußball. "Wir sind sicher, dass ein Profi wie Michael Petermair den Journalisten-KollegInnen in allen Redaktionen das liefern wird, was sie für ihre Arbeit brauchen. Schließlich kennt er die Abläufe und Bedürfnisse in der Medienlandschaft von innen", zeigen sich Ackerl und Horner überzeugt.

