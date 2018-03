Extra Toto (28./29.5.2013): Doppeljackpot - 12.000 Euro warten

Jackpot auch weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In der 18. Extra Toto Runde gab es neuerlich keinen Zwölfer, und somit geht es beim nächsten Mal bereits wieder um einen Doppeljackpot. Im Zwölfer Gewinnrang werden dann rund 12.000 Euro liegen.

Auch in der Torwette blieb im ersten Rang ein Gewinn aus, und somit heißt es auch hier weiterhin Jackpot.

19. Extra Toto Runde am 11.-12. Juni 2013

1 Spanien - Irland 2 Norwegen - FYRO Mazedonien 3 Weißrussland - Finnland 4 Ecuador - Argentinien 5 Kolumbien - Peru 6 Venezuela - Uruguay 7 Chile - Bolivien 8 Mexiko - Costa Rica 9 Israel U21 - England U21 10 Norwegen U21 - Italien U21 11 Spanien U21 - Niederlande U21 12 Russland U21 - Deutschland U21

Spiele 1 bis 2: Freundschaftliche Länderspiele, Spiel 1 findet in New York statt. Spiel 3: WM-Qualifikation Europa Spiele 4 bis 7: WM-Qualifikation Südamerika Spiel 8: WM-Qualifikation Nordamerika Spiele 9 bis 12:U21 Europameisterschaft in Israel

Annahmeschluss: Dienstag, 11. Juni 2013, 17.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 18. Extra Toto Runde

DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 8.521,20 - 12.000,- Euro warten 10 Elfer zu je EUR 207,60 137 Zehner zu je EUR 15,10

Der richtige Tipp: X 2 2 / 2 1 1 / 1 1 X / 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 8.107,40 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 390,20

Torwette-Resultate: 1:1 2:4 0:1 1:2

