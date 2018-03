Kärntner Landesholding: Neue Geschäftsführung schafft Umstrukturierung

Neue Aufsichtsräte in KLH-Gesellschaften

Erste Arbeitssitzung des neuen KLH-Aufsichtsrates beendet: Jahresabschlüsse 2012 beschlossen

Örtliche Zusammenführung der KLH-Gesellschaften umgesetzt

Zukunftsfonds-Zinsen infolge Zusagen aus Vorperiode bis 2015 verplant

Nach der Konstituierung des Aufsichtsrates der Kärntner Landesholding am 8. Mai hat nun am 29. Mai 2013 die erste Arbeitssitzung unter dem neu gewählten KLH-Aufsichtsratsvorsitzenden Gilbert Isep stattgefunden. Dieser sprach der KLH-Geschäftsführung, Vorstandsvorsitzendem Hans Schönegger und Vorstand Ulrich Zafoschnig, die seit Oktober 2012 bzw. Jänner 2013 erfolgreich tätig sind, seinen Dank aus. Nach den internen KLH-Turbulenzen im vergangenen Jahr, so Isep weiters, habe die nunmehrige neue KLH-Geschäftsführung gemeinsam mit ihrem kleinen, motivierten Team mit großem Einsatz binnen weniger Monate die Umstrukturierung geschafft.

In diesem Zusammenhang wurden ein internes Kontrollsystem implementiert und ein umfassendes Risikomanagement aufgebaut, wobei hier in einem nächsten Schritt die entsprechende ISO-Zertifizierung erfolgen soll. Die Kärntner Landesholding befindet sich laut Isep jetzt auf einem guten Weg in die Zukunft, die Altlasten wurden bzw. werden kontinuierlich und solide abgearbeitet.

Umstrukturierung und Optimierung innerhalb der KLH-Gesellschaften sind voll im Gange und sollen bis 2014 abgeschlossen sein. Die örtliche Zusammenführung der Gesellschaften im "Kärntner Wirtschaftsservice" in Klagenfurt wurde bereits im Sinne eines "One-Stop-Shop"-Prinzips umgesetzt.

Konkret wurden in der Arbeitssitzung des Aufsichtsrates u.a. folgende Themen behandelt:

1. Feststellung KLH-Jahresabschluss 2012 - Behandlung Jahresabschlüsse KLH-Gesellschaften 2012

Der vom Wirtschaftsprüfer testierte KLH-Jahresabschluss wurde festgestellt. Ebenso wurden die Jahresabschlüsse des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, der Kärntner Messe Betriebs GmbH, der Seeliegenschaften GmbH, der Entwicklungsagentur Kärnten GmbH, der Kärnten Werbung GmbH und der Kärntner Flughafen Betriebs GmbH positiv behandelt.

2. KLH-Gesellschaften - Nominierung von Aufsichtsräten

Für den Flughafen wurden nominiert: Dr. jur. Peter MALANIK, Mag. Hans SCHÖNEGGER, Armin Patrik RAPOLD, MBA, MPA, Mag. Andrea WASTIAN, Dr. Johannes HÖRL und DI Albrecht GRIESSHAMMER

Für die Kärnten Werbung wurden nominiert: Mag. Hans SCHÖNEGGER, Martin RAMUSCH, Sigismund MÖRISCH und Dr. Andrea BRENNACHER-SPRINGER

Für die Tourismusholding wurden nominiert: Mag. Ulrich ZAFOSCHNIG, Dr. Gerhard LEITNER, Willibald DABERER und Mag. Natascha Trua ARZBERGER

Für die Messe wurden nominiert: Mag. Ulrich ZAFOSCHNIG und Andreas KRASSNITZER

3. Zukunftsfonds - Genehmigung des Jahresberichtes 2012

Der Jahresbericht 2012 des Zukunftsfonds wurde genehmigt. Laut diesem beläuft sich der veranlagte Gesamtbetrag des Zukunftsfonds auf rd. EUR 528 Mio. An Zinserträgen wurden rd. EUR 11,6 Mio. erwirtschaftet. Insgesamt sind Auszahlungen in der Höhe von rd. EUR 15,1 Mio. für Projekte erfolgt und in die Kärntner Wirtschaft geflossen. Ebenso wurden Unterstützungen mit einem Projektvolumen von rd. EUR 9,1 Mio. neu beschlossen.

Gemäß den Empfehlungen in Richtung einer Gesamtevaluierung des Zukunftsfonds wird die Kärntner Landesholding die Richtlinien des Zukunftsfonds im Sinne einer größtmöglichen volkswirtschaftlichen Effizienz anpassen. Auf Grund von bestehenden Verpflichtungen aus der Vorperiode stehen allerdings erst ab 2015 wieder Zukunftsfonds-Zinsen für neue Projekte zur Verfügung.

