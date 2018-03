CEE Clean Economic Energy AG verstärkt nach erfolgreichem MBO den Aufsichtsrat

Wien (OTS) - In der 12. Ordentlichen Hauptversammlung der CEE Clean Economic Energy AG wurden Herr Dr. Michael Pistauer, Herr Dr. Thomas Regitschnig-Kumpan und Herr Brandon Christopher Kaufmann als neue Aufsichtsräte der Gesellschaft gewählt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates bleibt weiterhin Herr Dr. Martin Zuffer, Partner und anerkannter Kapitalmarktexperte von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, der die strategische Neuausrichtung der CEE AG schon in den letzten Jahren mitbegleitet hat. Dr. Michael Pistauer als ehemaliger Verbund-Generaldirektor wurde zum stellvertretenden AR-Vorsitzenden gewählt.

"Mit dieser Neubesetzung des Aufsichtsrates und der damit verbundenen Einbringung von weltweiten Erfahrungen im Energiesektor wird der konsequente Weg der Umformung der CEE AG von einer Immobilien- zu einer Energiegesellschaft weiter strategisch fortgesetzt." sagt Mag. Thomas Jungreithmeir, Vorstandsvorsitzender der CEE Clean Economic Energy AG.

In der Hauptversammlung wurden auch umfangreiche künftige Kapitalmaßnahmen beschlossen. Die CEE AG hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem Konzernergebnis von Euro 34,8 Mio. und einem Konzerneigenkapital von Euro 188,3 Mio. abgeschlossen. Das EBITDA der Gesellschaft betrug in 2012 Euro 68,1 Mio.

Zu den neuen AR-Mitgliedern:

Dr. Michael Pistauer: Dr. Pistauer promovierte 1968 und war als Universitäts-Assistent an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck tätig. Ab 1970 hatte er zunächst verschiedene Managementfunktionen bei der Großglockner-Hochalpenstraßen AG (GROHAG) inne und wurde 1985 zum Alleinvorstand und Generaldirektor der Großglockner Hochalpenstraßen AG ernannt.

Nach weiteren vier Jahren im Vorstand der Tauernkraftwerke AG sowie als Geschäftsführer der Verbundplan GmbH und der Tauernplan Consulting GmbH wechselte Dr. Pistauer 1994 als Mitglied des Vorstandes zum Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft). Von 2003 bis 2007 war er stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes und von 2007 bis 2008 Vorstandsvorsitzender des Verbund-Konzerns. Dr. Pistauer war Präsident des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Österreichs (VEÖ) und Präsident des AAEE (Austrian Association for Energy Economics). Dr. Pistauer ist aktuell unter anderem auch im Aufsichtsrat von CIR S.p.A, Mailand, der Borusan EnBW Enerji AS, Istanbul und dem Istanbul International Institute for Energy and Climate.

Brandon Christopher Kaufmann: Brandon C. Kaufmann beendete sein Studium an der Harvard Universität, Cambridge im Jahr 2004, sammelte bereits während seines Studiums wertvolle berufliche Erfahrungen bei Merrill Lynch und Rheometric Scientific und war ab Oktober 2004 bei AllianceBernstein in New York als Global Business Development Associate tätig. Seit März 2006 ist Brandon C. Kaufmann bei der Shell Trading in San Diego, Kalifornien und betreut als Cash Gas Trader insbesondere die bedeutendsten und größten Kunden an der Westküste. Als Teil des weltweiten Shell Trading Network, kauft und verkauft STUSCO mehr als 5 Millionen Barrel pro Tag und ist damit einer der größten Erdöl-Versorgungsunternehmen in Nordamerika und der Welt.

Dr. Thomas Regitschnig-Kumpan: Dr. Regitschnig-Kumpan verfügt über mehr als 14 Jahre Beratungs- und Industrieerfahrung. Nach erfolgreicher Beendigung des Studiums mit Spezialisierung auf Controlling und Strategische Unternehmensführung war er unter anderem im Hotel- und Immobilienbereich tätig. Für die Verbund AG in Wien begleitete Dr. Regitschnig-Kumpan anschließend als Marketing and Portfolio Manager ein Unternehmen aus der Monopolstellung in den freien Wettbewerb. Nach erfolgreichen Berufsjahren beim Verbund wechselte Dr. Regitschnig-Kumpan zu Price Waterhouse Coopers, wo er als Berater im Energiebereich seine beruflichen Erfahrungen und besten Kontakte in der Energiebranche weiter ausbauen konnte. Seine Geschäftsführungsposition bei der BioDiesel-Vienna GmbH (BDV), seine Leitungsfunktion des Energiebereiches bei der KPMG Financial Advisory Services GmbH und die seit Oktober 2010 bestehende Tätigkeit als Partner und Head of Energy and Renewable Energy Task Force bei der TJP Advisory & Management Services GmbH zeichnen Dr. Regitschnig-Kumpan als anerkannten Experten im Bereich der Erneubaren Energien aus.

Über CEE AG

Die CEE Clean Economic Energy AG ist eine international agierende Investmentfirma im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in Wien. Gegründet im Jahr 2002 zählt das Unternehmen nach einem erfolgreichen Umstrukturierungsprozess und dem kürzlich erfolgtem MBO bereits jetzt zu den in Europa führenden Strom-Erzeugern aus Erneuerbaren Energien. In Osteuropa besitzt und betreibt die Gesellschaft Energiekraftwerke.

Rückfragen & Kontakt:

media @ cee-ag.com

CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY AG

Palais Collalto, Am Hof 13/Stiege 2, A-1010 Wien, Österreich