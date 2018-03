Mucke, Menschen und manchmal Matsch - So kommen Sie gut durch die Festivalsaison!

Heilbronn (OTS) - Anmoderationsvorschlag:

Der Sommer ist die Zeit für alle Headbanger, Crowdsurfer und Musikjunkies. Ob nun "Wacken", "Melt!", "Hurricane" "Rock am Ring" oder "Rock im Park": Alles steht und fällt allerdings bei solchen Konzerten mit dem Wetter. Scheint die Sonne, ist alles super. Schüttet es wie aus Eimern, ist man froh, wenn man wenigstens ein trockenes Plätzchen zum Schlafen oder zum Umziehen hat. Jessica Martin berichtet.

Sprecherin: Kalt, windig, regnerisch: Mit so einem Wetter müssen Festivalbesucher in unseren Breitengeraden immer rechnen. Wer da nicht untergehen will, sollte sich gut vorbereiten, empfiehlt der McKINLEY-Outdoor-Experte Michael Brechtelsbauer.

O-Ton 1 (Michael Brechtelsbauer, 0:29 Min.): "Also, zuerst natürlich die aktuelle Platte aller Lieblingsbands mindestens einmal durchhören. Dann eine Ausrüstungscheckliste schreiben, damit man nichts vergisst. Auf jeden Fall den Wetterbericht checken und kurz überlegen, wie kalt wird es nachts? Dann: Habe ich in meinem Schlafsack schon mal ähnlich kalte Nächte überstanden? Da sollte man schauen, dass der höchste angegebene Wert bei einem Schlafsack, der sogenannte Komfortwert, nur ein paar Grad unter den zu erwartenden Temperaturen liegt. Wenn man sich da unsicher ist, am allerbesten ins Fachgeschäft gehen und von einem guten Fachverkäufer beraten lassen."

Sprecherin: Denn sonst friert man sich am Ende noch den Hintern ab. Genauso wichtig sind allerdings...

O-Ton 2 (Michael Brechtelsbauer, 0:18 Min.): "Ein Zelt, damit es schön trocken bleibt, und eine bequeme Matte, damit der Nacken für die Konzerte fit bleibt. Von McKINLEY gibt es bereits Zelte ab 50 Euro, einen Schlafsack und eine Matte für um die 30 Euro. Und für die technisch weniger versierten gibt es seit einigen Jahren Wurfzelte. Da heißt es dann: Auspacken - und fertig ist das Eigenheim."

Sprecherin: Und damit sie nachts nicht ins falsche Zelt stolpern, nehmen erfahrene Festivalbesucher eine Taschen- oder Stirnlampe mit. Mit ins Gepäck gehören außerdem Kopfschmerztabletten und Klamotten zum Wechseln.

O-Ton 3 (Michael Brechtelsbauer, 0:17 Min.): "Am allerwichtigsten sind natürlich immer die Band-T-Shirts. Gleich danach kommt aber schon die wasserdichte Jacke. Oder zumindest ein zuverlässiger Poncho, mit dem man auch mal ein komplettes Konzert im Regen übersteht. Dann ist es so, so eine Festivalwiese nimmt auch gerne mal sumpfartige Zustände an. Daher unbedingt wasserdichte Stiefel mitnehmen."

Sprecherin: Aber auch Sonnencreme und eine Kopfbedeckung machen Sinn - schließlich gibt's ja hin und wieder sogar mal bei uns ein paar richtig heiße Sommertage.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Meike Grisson

Panama PR GmbH

Eugensplatz 1

D-70184 Stuttgart

Tel +49.711.664 7597-0

Tel direkt +49.711.664 7597-14

Fax +49.711.664 7597-30

m.grisson @ panama-pr.de