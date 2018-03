Das international tätige Steuerberatungsunternehmen TJP Austroexpert wird zum "Best European Newcomer" gewählt

Wien (OTS) - Die Auszeichnung zum "Best European Newcomer" in der internationalen Kategorie für grenzüberschreitenden Steuerstrukturierungsprojekte im Jahr 2012 wurde vom International Tax Review im Rahmen der ITR European Tax Awards in London am 15. Mai 2013 an TJP verliehen.

"Diese vom International Tax Review (ITR) verliehenen Awards sind die Verleihungen mit der höchsten internationalen Reputation an der sämtliche großen Steueranwaltskanzleien und Steuerberatungsunternehmen miteinbezogen werden. Bereits schon die Nominierungen als "Austrian Tax Firm of the Year" und "Best European Newcomer" stellen für uns daher eine sehr große Auszeichnung dar und der Award als "Best European Newcomer" ist der Beweis dafür, dass wir unsere Klienten auch international umfassend erfolgreich beraten können. Der weitere Ausbau als führende "Tax Boutique" mit starker Ausrichtung auf grenzüberschreitende M&A- und Steuerplanungsmandate einerseits für Unternehmen und Unternehmensgruppen, andererseits für Private Clients ist wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Was mich besonders freut ist die Tatsache, dass sich unsere strategische Aufstellung als "Tax Boutique" als sehr erfolgreich erweist und damit dem aktuellen internationalem Trend entspricht." sagt Dr. Andreas Baumann, Partner der TJP Advisory & Management Services GmbH und Lead-Partner der TJP Tax Gruppe.

Die International Tax Review (ITR) als Teil der Euromoney Legal Media Gruppe, ist eine der führenden Publikationen im Bereich internationales Steuerrecht mit Schwerpunkt auf Berichterstattung und Analysen, Berichten über aktuelle Transaktionen auf internationaler Ebene und umfassenden Sonderbeiträgen und Studien.

Über TJP

Das in Wien, Linz und Belgrad ansässige Beratungs- und Umsetzungsunternehmen TJP Advisory & Management Services GmbH vereint hochkarätige Partner, die über langjährige internationale Erfahrungen aufgrund Ihrer Führungspositionen in bekannten Beratungs- und Industrieunternehmen im In- und Ausland verfügen, und bietet entsprechend den Marktbedürfnissen Beratung und Umsetzung aus einer Hand an. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Strategie- und Restrukturierungs- sowie Corporate Finance Beratung, sondern auch auf dem umsetzungsorientierten Teil solcher Projekte - dem Interim Management insbesondere bei Sanierungen, Post-Merger Integrationen, Business Development oder Turnaround-Situationen. Die spezialisierte Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wird innerhalb der TJP Gruppe dabei von der TJP Austroexpert Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. erbracht. Neben der laufenden Steuerberatung und der Beratung bei der Besteuerung von lokalen und grenzüberschreitenden M&A- und Private Equity Transaktionen, bilden die internationale Steuerplanung für Unternehmen und natürliche Personen sowie die Beratung bei der Restrukturierung von Unternehmen und Unternehmensgruppen Schwerpunktbereiche, wobei ein starker Fokus auf internationalen und cross-border Projekten gelegt wird.

Neben der konzeptionellen Begleitung bis zur Implementierung der Konzepte werden so nationale und internationale Projekte erfolgreich am Markt umgesetzt. www.tjp.at

