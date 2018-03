390 Schüler beim Bundesfinale der Business Schoolgames!

55 Schulteams aus ganz Österreich spielten um den Titel "Business Master 2013"!

Linz (OTS) - Wenn soviele Kinder gemeinsam in einem Raum sitzen, dann geht's in der Regel ziemlich laut zu. Ganz anders beim Bundesfinale der Business Schoolgames, das am Montag, den 27.5. in der voestalpine Stahlwelt in Linz ausgetragen wurde. Die Jugendlichen, die sich schon bei den Landesfinali gegen alle anderen Schulen ihres Bundeslandes durchgesetzt hatten, waren mit voller Konzentration bei der Sache. Ging es doch darum, mit Wirtschaftswissen und unternehmerischem Geschick den Titel des "Business Master 2013" zu holen.

55 Schulteams aus ganz Österreich waren am Montag nach Linz gekommen um sich den begehrten Titel zu holen. Gewonnen haben:

Junior-Bewerb

1. Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

2. HTL Kaindorf

3. Tourismusschulen Klessheim

Senior-Bewerb

1. HAK Kirchdorf (OÖ)

2. HTL Kaindorf

3. HAK Linz Auhof

Die beiden besten Einzelspieler, Lisa Schwarz, HAK Kirchdorf und Markus Essl konnten sich über ein iPad freuen, das von der Firma Trenkwalder gestiftet wurde. "Wenn wir mit den iPads die Schüler motivieren konnten, noch bessere Leistung zu bringen, dann freut uns das." sagt Mag. Klaus Lercher, Geschäftsführer von Trenkwalder Österreich.

Die Business Schoolgames unterstützen seit 10 Jahren Lehrer dabei ihren Schülern das mitzugeben, was sie brauchen um den "richtigen" Job zu finden und sich in der Arbeitswelt behaupten zu können. 2003 mit 6 Schulen gestartet, gehören die Business Schoolgames heute zu einem der größten Schulprojekte Europas.

Die Angebote der Business Schoolgames ermöglichem dem Lehrer einen innovativen Unterricht, der Schülern Spaß macht. Die angebotenen Unterrichtsmaterialien erzählen Geschichten, die Schüler interessieren und die komplexe Fachgebiete praxisnah veranschaulichen.

