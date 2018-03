ORF: Die "große Burgenland Tour" führt am fünften Tag in die südburgenländische Weinidylle

Eisenstadt (OTS) - Bei bewölktem Himmel und Regen starteten die Wanderer am vierten Tag der "großen Burgenland Tour" von Lockenhaus über den Geschriebenstein nach Rechnitz. Mehr als 100 Wanderer trotzten dem Wetter und brachen gut ausgerüstet zum Grenzturm auf den 884 Meter hohen Geschriebenstein auf.

Am Freitag, dem 31. Mai, führt die ORF-Publikumswanderung in das kleinste Weinbaugebiet des Burgenlandes: die südburgenländische Weinidylle.

Die Wanderroute von Deutsch Schützen nach Moschendorf

Das Restaurant Ratschen in Deutsch Schützen ist Ausgangspunkt des fünften Tages der "großen Burgenland Tour". Nach einem Frühstück starten die Wanderer Richtung Bildein. Bei der ersten Labestation im Weinkulturhaus wird die Gruppe mit Köstlichkeiten aus der Region versorgt. Danach geht es weiter nach Eberau. Nach dem Mittagessen und einer Gänsewanderung mit Gänsehirt Sigi am Hauptplatz führt der Wanderweg über die Pinkataler Weinstraße zur nächsten Labestation nach Gaas und anschließend entlang der Pinka zur Endstation ins Weinmuseum Moschendorf. Bei Weidelamm, Uhudler und zünftiger Volksmusik klingt der Tag aus.

Das Programm im Detail

8.00 - 9.00 Uhr: Treffpunkt Deutsch Schützen/Restaurant Ratschen 10.30 Uhr: Labestation Weinkulturhaus/Weinarchiv Bildein, Schwerpunkt: Kräuter & Wein; Angebote: Kräuteraufstriche, Kräuterstangerl, Bauernbrot, Pinkataler Lebkuchen; Programm:

Grenzturm, Schützengraben mit Panzer, Führung Weinarchiv, Geschichtenhaus

13.00 - 14.00 Uhr: Eberau Hauptplatz; Schwerpunkt: Gansl & Sterz; Angebot: Bohnensterz, Uhudlerschokolade vom Cafe Crustulum; Programm:

Gänsewanderung mit Gänsehirt Sigi am Hauptplatz, WeinFassKunst mit Künstlern; Wanderung über Pinkataler Weinstraße nach Moschendorf ca. 16.00 Uhr: Labestation Gaas - Buschenschank Herczeg; Schwerpunkt:

Buschenschank & DAC Weine; Angebot: Grammelpogatscherl, Salzstangerl, deftige Aufstriche, Kaffee & Guglhupf; Programm:

Verkostung DAC-Eisenberg und Uhudler, Teufelsgeiger

18.00 Uhr: Weinmuseum Moschendorf; Schwerpunkt: Weidelamm & Uhudler; Angebot: Gegrilltes Weidelamm; Programm: Uhudler-Botschafter, Museumsführungen, Volksmusikgruppe

Berichterstattung im ORF

Der ORF Burgenland berichtet täglich von der "großen Burgenland Tour". Auf Radio Burgenland meldet sich ORF-Reporter Alexander Kofler den ganzen Tag über live von der Strecke.

In der Mittagstalksendung "Mahlzeit Burgenland" ist Alois Ecker, Vorstandsdirektor der Energie Burgenland, zu Gast. Der Energieversorger ist Kooperationspartner der "großen Burgenland Tour".

In "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2 B meldet sich Elisabeth Pauer live aus Moschendorf mit einer ausführlichen Zusammenfassung des fünften Tages. ORF Burgenland-Wetterexperte Wolfgang Unger liefert in gewohnt witziger Manier die Wetterprognose für den vorletzten Tag.

Auch im Internet unter burgenland.ORF.at gibt es täglich einen neuen Lagebericht mit vielen Fotos von der "großen Burgenland Tour".

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Kooperation mit der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ) und Energie Burgenland und führt vom 27. Mai bis 2. Juni 2013 durch alle sieben Bezirke des Landes.

