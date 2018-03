Universitätsfinanzierung NEU - Registrierungsfrist "Wirtschaft" endet morgen

Breites Informationsangebot für angehende Studierende - www.studienbeginn.at bietet Überblick - auch für Sommersemester 2014 bereits registrieren

Wien (OTS) - Für das kommende Studienjahr 2013/2014 gilt im Rahmen der Testphase der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung ("Studienplatzfinanzierung") erstmals die Registrierung in vier Studienfeldern: Während angehende Studierende für Biologie und Biochemie (2. August), Architektur und Städteplanung (14. Juni) und Pharmazie (2. August) noch mehrere Wochen Zeit haben, endet die Registrierungsfrist für Management und Verwaltung, Wirtschaft und Verwaltung und Wirtschaftswissenschaften morgen. "Studieninteressierte im Wirtschaftsbereich haben noch bis morgen Zeit, sich auf der Homepage der jeweiligen Universität zu registrieren", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Die Registrierungsfrist gilt auch für angehende Studierende, die im Sommersemester 2014 ein Studium beginnen möchten. Sämtliche Informationen gibt es unter www.studienbeginn.at oder auf der Homepage der jeweiligen Universität.

Insgesamt stehen im Studienfeld Wirtschaft österreichweit 10.630 Studienplätze für Studienanfänger/innen bereit (inklusive Anteil für Studierende, die einen Aufenthalt im Rahmen eines geförderten Mobilitätsprogramms absolvieren):

- Bachelorstudium Sozialwirtschaft: Universität Linz (260 Studienplätze)

- Bachelorstudium Volkswirtschaftslehre: Universität Wien (440 Studienplätze), Universität Graz (340 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften - Management and Economics: Universität Innsbruck (1.040 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften: Universität Linz (800 Studienplätze)

- Bachelorstudium Angewandte Betriebswirtschaft: Universität Klagenfurt (330 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaft und Recht: Universität Klagenfurt (120 Studienplätze)

- Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften: Universität Innsbruck (450 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften:

Wirtschaftsuniversität Wien (4.330 Studienplätze)

- Bachelorstudium Betriebswirtschaft: Universität Wien (560 Studienplätze), Universität Graz (1.020 Studienplätze)

- Bachelorstudium Informationsmanagement: Universität Klagenfurt (100 Studienplätze)

- Bachelorstudium Internationale Betriebswirtschaft: Universität Wien (840 Studienplätze)

"Wir wollen mit der neuen Regelung die Planungssicherheit für die Universitäten erhöhen und die Studiensituation für Studierende verbessern, indem wir Kapazitäten festlegen und die Möglichkeit von Aufnahmeverfahren sowie zusätzliche Professoren schaffen. Dadurch soll die Betreuungsqualität gesteigert werden", so Töchterle. Die Registrierungsfrist für die betreffenden Studienfelder hat am 15. April begonnen. Nach einer Nachfrist, in der die Universitäten eventuell noch freie Plätze mit Studienwerbern/innen "auffüllen", die bereits an einem anderen Standort in diesem Studienfeld registriert sind, finden etwaige Aufnahmeverfahren statt - und zwar dann, wenn es tatsächlich mehr Studienbewerber/innen als zur Verfügung stehende Plätze gibt. Die Termine dafür sind bereits fixiert (Wirtschaft: 9. Juli; Architektur und Städteplanung: 22. Juli; Biologie und Biochemie: 5. September; Ernährungswissenschaften: 6. September; Pharmazie: 9. September).

Die Informationsmaßnahmen zur Neuregelung sind umfassend: Neben Aktivitäten der einzelnen Universitäten gibt es auch seitens des Ministeriums, der Universitätenkonferenz sowie der ÖH gezielte Informations- und Kommunikationsmaßnahmen (bspw. Inserate in Print-und Onlinemedien). Weiters wurden alle Maturant/innen direkt in einem gemeinsamen Brief von Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied und Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz Töchterle informiert. Ein Fokus der Informationsarbeit liegt auch im Online-Bereich, beispielsweise wurde die Homepage www.studienbeginn.at überarbeitet und aktualisiert. Übersichtlich und immer am aktuellsten Stand wird hier angeführt und aufgelistet, wie angehende Studierende zielsicher zur Registrierung für ihr Wunschstudium kommen. Neu ist etwa der "Studienfinder": Mit wenigen Mausklicks können sich Studieninteressierte über die Voraussetzungen für ein Studium am jeweiligen Studienort informieren.

