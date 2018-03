ASFINAG: Spezieller Sicherheitscheck für 125 Kilometer Autobahn im 1. Halbjahr 2013

Seit 2003 bereits über 1000 Kilometer überprüft und entschärft

Wien (OTS) - 125 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen - das sind rund sechs Prozent des gesamten Netzes - haben Unfall-Experten im ersten Halbjahr 2013 auf Herz und Nieren geprüft. Die aufgespürten möglichen Risikostellen werden nun durch die ASFINAG eliminiert. Seit genau zehn Jahren und noch bevor etwas passiert, nimmt die ASFINAG neben Unfallhäufungspunkten sämtliche Autobahnabschnitte genau unter die Lupe. Insgesamt wurden so bereits über 1023 Kilometer- die Hälfte des gesamten Netzes - überprüft und geeignete Maßnahmen eingeleitet:

Durch Rumpelstreifen, übersichtliche Beschilderung, Blendschutz, modernste Leitschienen und Anpralldämpfer - große "Polster", die beim Frontalaufprallen als zusätzliche externe "Airbags" wirken.

Sicherheitscheck bevor etwas passiert...

Autobahnen und Schnellstraßen sind die sichersten Straßen in Österreich. Das hochrangige Netz der ASFINAG macht nur zwei Prozent aller Straßen in Österreich aus - darauf rollen aber 40 Prozent des gesamten Verkehrs. Der Anteil an den Unfällen insgesamt macht dennoch nur fünf Prozent aus. "Damit das auch so bleibt, sind wie am Fahrzeug selbst regemäßige intensive Sicherheitschecks für die Straße erforderlich. Neben den täglichen Kontrollfahrten des Streckendienstes prüfen daher externe Experten aus dem Bereich Unfallforschung und Straßenplanung jedes Jahr eine Reihe von Abschnitten auf potentielle Sicherheitsrisiken. 2013 standen bislang acht Streckenabschnitte mit insgesamt 125 Kilometern im Visier der Experten", sagt Rainer Kienreich, Geschäftsführer der ASFINAG Service Gesellschaft.

Zwt.: Verbesserungen bei Absicherungen und Wegweisung

Die häufigsten aus dem Sicherheitscheck 2013 abgeleiteten Maßnahmen zielen auf bessere Absicherung und bessere Orientierung der Verkehrsteilnehmer ab: "klassische", also am Boden beginnende Anfangselemente von Leitschienen vor festen Hindernissen (etwa einem Lkw-Mautportal) werden entfernt und durch nach außen verschwenkte ersetzt. So wird verhindert, dass von der Fahrbahn abkommende Pkw wie durch eine Rampe hochgeschleudert werden. Kritische Leitschienen-Anfänge nach Autobahnabfahrten werden mittels sogenannter "Terminals" entschärft - diese geben im Falle eines Aufpralls wie eine Ziehharmonika nach, die einzelnen Bestandteile schieben sich ineinander und absorbieren so einen großen Teil der Aufprall-Energie. Eine wirkungsvolle Alternative besonders vor Tunnelportalen sind die ursprünglich für die Formel 1 entwickelten neuen Anpralldämpfer: große "Polster", die beim Frontalaufprallen als zusätzliche externe "Airbags" wirken.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der regelmäßigen Überprüfung der Halterungen und Ständer von Schildern und deren optimaler Absicherung. Auch Maßnahmen für eine möglichst optimale Orientierung der Verkehrsteilnehmer sorgen für ein Mehr an Verkehrssicherheit: die Wegweisung und Beschilderung muss klar und rasch zu erfassen sein. Und werden die Lenker durch Scheinwerfer entgegenkommender Autos zu sehr geblendet, schaffen etwa Trennwände zwischen den Fahrbahnen Abhilfe.

Folgende Abschnitte wurden 2013 intensiv gecheckt

A23/S2 Kaisermühlen - Hirschstetten - Hermann Gebauer Straße 7 km

A22 Kaisermühlen - Strebersdorf (inkl. Nordbrücke) 11 km

A2 Friedberg - Hartberg 20 km

A2 Völkermarkt Ost - Völkermarkt West 11 km

A21 Heiligenkreuz - Vösendorf 16 km

A9 Lebring - Spielfeld 22 km

A12 km 30 (bei Kramsach) - Vomp 23 km

A14 Dornbirn Nord - Götzis-Koblach 15 km

Verkehrssicherheit von A - Z

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at!

