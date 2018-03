SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS findet mit Sports Direct den idealen strategischen Partner

Heimischer Marktführer im Sportfachhandel in Familienbesitz holt internationalen Partner ins Team.

Wels (OTS) - Die SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS Gruppe ist ein österreichisches Unternehmen mit aktuell 54 Filialen in Österreich und Deutschland. Im Geschäftsjahr 2011/12 wurde ein Bruttoumsatz von rund 389 Mio EUR erzielt. Mit einem Marktanteil von 25 Prozent ist die Gruppe Marktführer unter Österreichs Sportartikeleinzelhändlern.

Die Sports Direct Gruppe erwirbt 51% der Sport Eybl und Sports Experts AG um 10,5 Millionen Euro und stellt 30,0 Millionen Euro Eigenkapital zur Verfügung. Der Kaufpreis wird überwiegend zur Tilgung von Bankenverbindlichkeiten aus historischen Unternehmensfinanzierungen der Sport Eybl Gruppe verwendet.

Mit einem Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro und über 500 Einzelhandelsstandorten zählt die von Mike Ashley 1982 gegründete Einzelhandelsgruppe Sports Direct zu den Top 3 des europäischen Sportarktikelhandels

"Wir sind von Sports Direct überzeugt und halten das Unternehmen für den idealen strategischen Partner. Das gemeinsame Konzept ist zukunftsträchtig und leistungsfähig. Gleichzeitig können wir unsere Stärken - so zum Beispiel in den Bereichen Ski, Snowboard und Bike -bei Sports Direct einbringen", so Lorin Leitner als Eigentümervertreter.

"Der positive Abschluss wäre ohne das enorme Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Aber auch alle Lieferanten, die uns in dieser Phase unterstützt haben, waren wertvolle Partner, mit denen wir in der Zukunft gehen möchten. Ebenso haben sich die Banken hoch loyal zum Unternehmen verhalten", unterstreicht CFO Hubert Schenk die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten.

COO Mike Weccardt zeigt sich mit dem Ergebnis der Partnersuche sehr zufrieden: "Wesentlicher Aspekt für die Beteiligung von Sportsdirect.com war die klare Entscheidung für die Fortführung einer Zwei-Marken-Strategie bei Sport Eybl & Sport Experts GmbH (SSG). Diese strategische Ausrichtung begründete in der Vergangenheit den Unternehmenserfolg und soll durch die darin gebündelte umfassende Kompetenz wieder in Zukunft den Erfolg des heimischen Marktführers im Sportfachhandel ausbauen."

Dass die Kontinuität und Stabilität des Familienbetriebes auch weiterhin aufrechterhalten werden soll, zeigt die Berufung der bisherigen Gesellschafter Catrin Aschenwald-Eybl und Lorin Leitner in das Management bzw. den Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe: "Mehr denn je fühlen wir uns verpflichtet, den hohen Ansprüchen unserer Kunden wieder gerecht zu werden", fasst Aschenwald-Eybl zusammen.

