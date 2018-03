Extreme Reiseschnäppchen ganz einfach aus dem Internet

Berlin (ots) - Viele Menschen sind kurz vor dem anstehenden Sommer auf der Suche nach Last-Minute-Reiseschnäppchen im Internet oder auch im Reisebüro vor Ort. Doch die Reiseangebote im Internet sind vielfältig und nur schwer lassen sich hier die echten Schnäppchen finden.

Abhilfe schafft das Reiseportal Travelcloud. Hier werden täglich "extreme Reiseschnäppchen" zusammengestellt, wie es der Betreiber des Portals nennt. "Viele Reiseportale bieten teilweise günstige Reisen an, wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter und kombinieren Gutscheine, Rabattaktionen und günstige Angebote so miteinander, dass teilweise fast unglaubliche Reisepreise entstehen.", so Patrick Konrad, Betreiber der Plattform.

Es gab in der Vergangenheit z.B. eine 3-Tagesreise nach Budapest mit Flug, einem guten 3 Sterne-Hotel und Frühstück für nur 39,90 EUR oder 2 Wochen Ägypten mit Flug und 5 Sterne-Hotel für 251 EUR. "Auch wenn diese Preise extrem niedrig sind, sind sie real und die Buchung erfolgt über seriöse und etablierte Onlineportale. Wir selbst übernehmen nur die Recherche und kombinieren alle Vorteile und Rabatte, um diese extrem günstigen Preise zu erreichen." fährt Konrad fort.

Eine Auflistung der besten Schnäppchen der Vergangenheit hat der Anbieter unter http://www.travelcloud.de/hall-of-fame/ vorgenommen. Ähnliche Deals gibt es täglich neu bei Travelcloud.

Über Travelcloud

Das 2013 gestartete Online-Portal Travelcloud.de recherchiert täglich extrem günstige Reiseschnäppchen und stellt sie auf der Onlineplattform den Usern redaktionell aufbereitet zur Verfügung. Dabei liegt der Fokus immer auf dem günstigsten Preis bei zugleich guter Qualität.

Rückfragen & Kontakt:

Brand Audience LTD & Co.KG

Patrick Konrad

030 - 55 15 15 15

patrick.konrad @ brand-audience.de