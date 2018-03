Hisense-Tablets der Serie Sero 7 in den USA erhältlich

(PRN) - -- Deutlich verstärkte Präsenz von Walmart auf dem E-Commerce-Markt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense (http://www.hisense.com) und Walmart gaben am 23. Mai (Ortszeit New York) gemeinsam bekannt, dass die Tablets der Serie Sero 7 mit einem vorinstallierten Anwendungspaket, einschließlich VUDU und walmart.com, ab sofort in über 3.300 Niederlassungen der Ladenkette Walmart überall in den USA erhältlich sind.

Bei der Zusammenarbeit von Hisense und Walmart handelt es sich nicht bloß um die Markteinführung eines neuen Produktes, sie bietet darüber hinaus beiden Seiten noch erhebliche weitere Vorteile.

Seit Walmart im Jahr 2000 seine Geschäftstätigkeit auf den weltweiten E-Commerce-Markt ausgedehnt hat, hat das Unternehmen mehrere Internetfirmen aufgekauft, um seine Internetpräsenz zu stärken. Zusätzlich zu den bedeutenden Investitionen für den Kauf von Kosmix im Jahr 2011 und den Aufbau von @WalmartLabs, die sich besonders auf Internetstrategien konzentrieren, übernahm Walmart im Rahmen seiner Pläne zur weiteren Verbesserung seiner E-Commerce-Technologie und zur Stärkung seiner Internetpräsenz mehrere Firmen aus dem sozialen, mobilen Technologiebereich, darunter Tasty Labs und OneOps.

Während Walmart eine führende Position auf dem Mobile-Desktop-Markt anstrebt, möchte Hisense sein aktuelles Sortiment elektronischer Produkte erweitern. Die Zusammenarbeit mit Walmart soll die Umsatzentwicklung der intelligenten Fernsehgeräte von Hisense sowohl online als auch offline beschleunigen.

