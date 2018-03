Erstaunen Sie mit Ihren Kenntnissen über Wein dank der Handyanwendung Wine Hero

Brno (OTS) - Die nagelneue Handyanwendung Wine Hero erkundet ausführlich 50 bekannteste Weinsorten der Welt und Zehnen der Arten von mit ihnen zusammenhängenden Gerichten. Die Premiere bereiteten die Gestalter zum Anlass der internationalen Messe VINEX 2013 auf dem Messegelände in Brno vor, wo die Taufe der Anwendung stattfand, die aus der Zusammenarbeit der tschechischen Gesellschaft CCV und des Weininstitutes kam.

Mit Hilfe dieser klugen durch Spitzensommeliers gestalteten Taschenanwendung, werden Sie sich bei Auswahl vom richtigen Wein zum jeweiligen Gericht, oder bei richtigem Glas oder bei optimaler Temperatur vom servierten Wein nie mehr irren. Wine Hero ist kluge Taschenanwendung, die viel mehr Informationen erteilt als nur die über das Vereinen von Wein und Essen.

Werden Sie Wine Hero

Weitere Bereiche entdecken fünf Stufen des Spielquiz, dank dem jeder die gewonnenen Kenntnisse über die Weinsorten oder über ihr Servieren beglaubigen kann. Wem es gelingt, Sterne in allen Stufen zu gewinnen, wird zum tatsächlichen "Fünf-Sterne"-Wine-Hero. Das Spielquiz kann man über die Anwendung und Sozialnetze mit den Freunden teilen.

Es ist nicht unüberwindbar schwer ein Weinkenner zu werden. Eine anschauliche Vorstellung kann man in diesem Video sehen:

http://www.youtube.com/watch?v=sj9kZlFTMGE

"Die Anwendung Wine Hero macht jedem Freude, wer Wein mag. In einer attraktiven animierten Umgebung bringt sie eine Menge von Informationen über die bekanntesten Weltweinsorten und nur von jedem ihrem Anwender hängt es, ob er ein tatsächlicher Weinkenner sein will," empfiehlt Ivo Dvorák, Vizepräsident der Assoziation der Sommeliers der Tschechischen Republik. "Man erfreut nicht nur sich selbst, aber sicher erstaunt man seine Freunde, begeistert den Partner und überzeugt einen Fachmann. Mit richtiger Auswahl, Servieren und Vereinen von Wein und Gericht kann man alles viel besser genießen," ergänzt der Weltmeister und elffache Sieger der Sommelierwettkämpfe in der Tschechischen Republik.

Die Anwendung Wine Hero steht für die Smartphones wie mit Android-System (zum Herunterladen unter Google play), als auch mit iOS zur Verfügung (zum Herunterladen unter App Store ) und es gibt sie in englischer, deutscher, spanischer, tschechischer und russischer Version.

Bilder zum Herunterladen: http://bit.ly/171EyjA

