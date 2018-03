Quintiq bricht vier Weltrekorde im Bereich Logistikoptimierung

S'-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O), hat vier Weltrekorde für Fahrzeugroutenplanung in voneinander unabhängigen Leistungstests aufgestellt. Quintiqs Leistungen wurden von SINTEF, dem grössten unabhängigen Forschungsinstitut Skandinaviens, in seinem Transportoptimierungsportal überprüft und dokumentiert.

Mit seiner SCP&O-Plattform hat Quintiq optimierte Lösungen für Probleme bei der Fahrzeugroutenplanung mit Zeitfenstern (Vehicle Routing Problem with Time Windows/ VRPTW) erstellt, die zu den meistuntersuchten kombinatorischen Optimierungsproblemen der Welt gehören. Die Leistungstests, auf die Quintiq sich konzentriert hat, sind die wichtigsten VRPTW-Fälle und daher von höchster praktischer Relevanz für Unternehmen mit Logistikabläufen in grossem Massstab.

Bei den vier Logistik-Leistungstests geht es um 1.000 Auslieferungsorte mit verschiedenen Zeitfenstern für die Anlieferung und 100 verfügbaren Lieferfahrzeugen, die alle von einem zentralen Lager aus starten. Die vier Leistungstests unterscheiden sich durch die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Zeitfenster für die Anlieferung beim Kunden. Quintiq hat für jeden der Leistungstests Routen erstellt, mit denen alle Lieferungen laut den Vorgaben des Leistungstests erledigt werden können. Das Ziel jedes Leistungstests ist es, einen Routenplan mit möglichst kurzen Fahrtstrecken zu entwickeln. Die Routen, die Quintiq erstellt hat, verbrauchten in jedem der vier Leistungstests am wenigsten Kilometer, womit jeder vorherige Optimierungsversuch übertroffen wurde.

"Gehring & Hombergers Leistungstests zufriedenstellend gelöst zu haben ist eine bemerkenswerte Leistung, doch dabei vier Weltrekorde zu brechen ist ein ausserordentliches Zeugnis des Leistungsvermögens und der Kompetenz, die wir unseren Kunden bieten können," bemerkte Wim Nuijten, Quintiqs Vizepräsident für den Bereich Optimierungstechnologie. "Der erste Weltrekord, den wir aufgestellt haben, war das Resultat eines freundschaftlichen, internen Wettbewerbs zwischen Quintiq Experten. Im Anschluss daran wollten wir uns noch grösseren Herausforderungen stellen - einfach um zu sehen, was wir noch erreichen konnten. Das Ergebnis ist klar. Bis jetzt sind wir auf kein Optimierungsproblem gestossen, das zu umfangreich oder komplex für Quintiq wäre. Wenn diese Optimierungstechnologie, die gerade einen Weltrekord aufgestellt hat, in einem Unternehmen angewandt würde, das ähnlichen Herausforderungen gegenübersteht, könnten Millionen von Euro eingespart werden."

Quintiq brach den ersten Weltrekord, C1_10_4, im Oktober 2012 und verbesserte das Ergebnis im April 2013. Danach brach Quintiq drei Weltrekorde nacheinander, C1_10_3, C1_10_9 und C1_10_10, die alle im April 2013 von SINTEF überprüft wurden.

