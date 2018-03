ORF SPORT + mit dem Judo-Bundesliga-Magazin und der Antigua-Classic-Yacht-Regatta

Am 29. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 29. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Österreichischen Staffel-Meisterschaften im Orientierungslauf um 20.15 Uhr, von der Antigua-Classic-Yacht-Regatta um 22.00 Uhr und von Tag drei beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr, das Judo-Bundesliga-Magazin um 20.45 Uhr, ein Golfmagazin mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 21.00 Uhr sowie ein "Sport-Bild" mit Golf, Handball, Basketball, Hockey, Radsport, Leichtathletik und Pferdesport um 21.30 Uhr.

In dieser Ausgabe des Judo-Bundesliga-Magazins stehen die Highlights der Begegnung SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 1 gegen Multikraft Wels auf dem Programm, die mit einem 7:7 endete. Das Überraschungsteam der letzten Runde, Wels, schaffte gegen Leibnitz beinahe den zweiten Streich. Nach dem ersten Durchgang in Führung liegend, endete die Begegnung schlussendlich mit einer Punkteteilung für beide Teams.

Mit 65 Meldungen zur 26. Auflage der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Classic-Yachten vor Antigua gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Aber auch in sportlicher Hinsicht wurden neue Maßstäbe angelegt. Den meisten der aufwendig restaurierten Yachten wurde eine professionelle Crew verpasst, mit Weltmeister/innen und Olympia-Teilnehmer/innen und dazu intensives Training vor der Regatta. Nur mehr wenige segeln hier mit "Friends and Family", wie die "Mary Rose" mit Skipper Gerald Rainer vom Traunsee, deren Crew international zusammen gesetzt wurde. Bei Böen bis zu 30 Knoten wurden alle Crews und Yachten einer strengen Prüfung unterzogen. So gab es vier Mastbrüche, ein Segler ging über Bord, aber zum Glück ging alles ohne schwerere Verletzungen ab.

