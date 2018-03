Seitenblicke Magazin Exklusiv: Richard Lugner: "Was die Leut' über mich sagen, ist mir egal!"

Wien (OTS) - Ist Ihnen eigentlich nix mehr peinlich? Das "Seitenblicke Magazin" stellte Richard Lugner einmal genau die Fragen, die er nicht hören will. Also spricht der Baumeister über Frauen und ihr Alter: "Ich hab mir diesmal eh eine ältere Frau gewünscht - so um die 40 oder 45!" Er redet über sein neues Streicheltier namens Kolibri: "Sie ist ausgesprochen nett und anpassungsfähig!" Auch kennt sich der 80-Jährige mit der Essstörung seiner Ex-Freundin Katzi blendend aus: "Jetzt könnt das Katzi dann schon wieder aufhören mit dem Zunehmen." Was Lugner sonst noch zum Besten gibt? Zu lesen in der morgen erscheinenden Ausgabe des "Seitenblicke Magazins".

