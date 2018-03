Stronach/Lugar: Österreich muss seine Soldaten vom Golan sofort abziehen!

Wien (OTS) - "Nach diesem offenbar von Lobbyisten geprägten Entschluss der EU muss Verteidigungsminister Klug unsere Soldaten sofort vom Golan abziehen und heimholen", verlangt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Mit dem Ende des Waffenembargos steigt die Gefahr für unsere Blauhelme drastisch an. Es wäre verwerflich, wenn unsere Soldaten für diese schlechte Außen- und Sicherheitspolitik der EU ihren Kopf hinhalten müssten", so Lugar. Sollte sich die Lage in Syrien beruhigen - etwa nach dem geplanten Gipfel in Genf - "dann kann Klug die Soldaten aus Österreich im Rahmen des Mandats wieder zum Golan entsenden", erklärt Lugar.

