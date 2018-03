Veranstaltungen: Umleitungen und verstärkte Intervalle ab Donnerstag

Wien (OTS) - In den kommenden Tagen finden mehrere Veranstaltungen statt, für deren reibungslosen und erfolgreichen Ablauf einige Linien kurzgeführt oder umgeleitet werden müssen. Die Wiener Linien bitten ihre Fahrgäste, die Aushänge und Durchsagen bzw. die Anweisungen der MitarbeiterInnen vor Ort zu beachten.

Sommernachtskonzert Schönbrunn und Fronleichnams-Umzüge am 30. Mai Am Donnerstag, den 30. Mai, verstärken die Wiener Linien anlässlich des Schönbrunner Sommernachtskonzerts die Intervalle der Linien U4, U6, 10, 58 und 10A, um den zahlreichen Besuchern die An- und Abreise zu erleichtern. So fährt die U4 ab 17.00 Uhr im 3-Minuten-Intervall, die Linie 10A ist in den Abendstunden im 5-Minuten-Intervall unterwegs.

Zu Fronleichnam finden am Vormittag in den Bezirken kirchliche Umzüge statt. Hier kommt es zu Kurzführungen in den Vormittagsstunden, bzw. werden die Umzüge von den jeweiligen Linien abgewartet.

Blasmusikfest: Kurzführungen und Umleitungen am 1. Juni Am Samstag, den 1. Juni, findet im Rahmen des "34. Österreichischen Blasmusikfests" eine Parade statt, die über die Ringstraße zum Rathaus führt. Aus diesem Grund wird an diesem Tag der Bereich zwischen Babenbergerstraße und Rathausplatz von ca. 14.40 bis 16.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Linie 1 fährt nur zwischen Kärntner Ring, Oper und Stefan-Fadinger-Platz bzw. Schottentor und Prater Hauptallee.

Linie 2 fährt nur zwischen Ottakring, Erdbrustgasse und Stadiongasse/Reichsratstraße, sowie zwischen Friedrich-Engels-Platz und Karlsplatz geteilt.

Linie 71 fährt nur bis Schwarzenbergplatz

Linie D wird über den Franz-Josefs-Kai umgeleitet.

Linie 2A fährt nur zwischen Habsburgergasse und Schwarzenbergplatz.

Die Vienna Ring Tram verweilt für die Dauer der Veranstaltung am Schwedenplatz.

Alser Straßenfest: Linien 43 und 44 kurzgeführt Am Samstag, den 8. Juni, sorgt das Alser Straßenfest für Kurzführungen bei den Linien 43 und 44. Zwischen 8.00 und 22.00 Uhr werden die Straßenbahnlinien 43 und 44 in Fahrtrichtung Schottentor kurzgeführt. Die Linie 43 fährt in Fahrtrichtung Schottentor nur bis zum Zimmermann-Platz (Alser Straße), die Linie 44 bis zum Johann-Nepomuk-Berger-Platz.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at