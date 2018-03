Internationaler Fachtag für Gartentherapie auf der "Garten Tulln"

Sobotka: Wissen über die Gesundheitswirkung von Gärten vermittelt

St. Pölten (OTS/NLK) - Vor wenigen Tagen fand auf der "Garten Tulln" der Internationale Fachtag für Gartentherapie statt. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa folgten im Zuge des ETZ Gartentherapie-Projektes der Einladung des niederösterreichischen Projektpartners "Natur im Garten" zum Fachaustausch und zu Exkursionen zu niederösterreichischen Vorzeigeprojekten.

"Die Gesundheitswirkung von Gärten kann jeder täglich in seinem Garten oder in der Natur erleben. Beim Internationalen Fachtag für Gartentherapie konnten die Vortragenden großartiges Wissen dazu vermitteln", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka im Zusammenhang mit dem Fachtag.

Als europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) findet das ETZ Gartentherapie-Projekt zwischen Österreich und der Tschechischen Republik statt; die Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Tschechischen Republik konnte bereits im Februar 2012 als ein internationales Gartentherapie-Projekt gestartet werden. Unter dem Titel ETZ "Gartentherapie - Soziale Involvierung und Inklusion durch gartentherapeutische Maßnahmen und Aktivierung", bei dem die "Natur im Garten Akademie" als niederösterreichischer Partner aktiv ist, läuft das Projekt von Februar 2012 bis August 2014. Zum ersten Mal vereinigt dieses Projekt auf sozialer Ebene Partner aus Südböhmen, Südmähren, Vysocina, Niederösterreich und die Stadt Wien. Die erklärten Ziele sind, Wissen grenzüberschreitend auszutauschen, die Öffentlichkeit für Gartentherapie zu sensibilisieren und benachteiligte Gruppen zu fördern. Am Projekt ist neben dem niederösterreichischen "Umweltschutzverein Bürger und Umwelt" mit dem Geschäftsbereich "Natur im Garten" u. a. die Wiener Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik beteiligt. Zu den tschechischen Projektteilnehmern zählen Fakultní nemocnice Brno, Domov senioru Mistra Kristana Prachatice, Lipka -skolské zarízení pro environmentální vzdelávání und Chaloupky o.p.s, der Hauptpartner des Projekts.

An dem Fachtag nahmen internationale Vortragende aus Amerika, Großbritannien, der Schweiz, Tschechien und Österreich teil, 300 Wissbegierige folgten den zum Thema Gartentherapie gehaltenen Vorträgen. Es standen auch zwei Exkursionen zu niederösterreichischen Vorzeigeinstituten bzw. ein Workshop zum Thema Radiästhesie auf dem Programm, Highlights waren u. a. auch die beiden neu eröffneten Therapiegärten auf der "Garten Tulln".

Nähere Informationen: Natur im Garten, Julia Hambrusch, Telefon 0676/848 790 747, e-mail: julia.hambrusch @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

