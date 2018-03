30 Jahre Donauinselfest: 30. Donauinselfest bringt ein Feuerwerk an Highlights

Gesamtprogramm auf http://donauinselfest.at online

Wien (OTS/SPW) - Es ist so weit! Gestern Abend wurde das komplette Programm des 30. Donauinselfestes offiziell präsentiert und ist nun auf http://donauinselfest.at abrufbar. Vom 21. bis 23. Juni 2013 werden nationale und internationale Superstars Rea Garvey, Amy Macdonald, Aura Dione, Christina Stürmer, Wolfgang Ambros, Zucchero, Rainhard Fendrich, Texta feat. Sk Ambassadors, Naked Lunch, Chase & Status, Otto Knows, Flip Capella, Mike Candys, DJ Antoine, Das Nockalm Quintett, Wilfried, Johnny Logan, Darius & Finlay, John Deer und viele, viele mehr die 11 Bühnen des 30. Donauinselfestes rocken. Passend zum Jubiläum wird es außerdem ein Wiedersehen mit KünstlerInnen der ersten Stunde geben. Neben musikalischen Superlativen wartet das 30. Donauinselfest noch mit einem großen Jubiläumsgewinnspiel, sportlichen Österreich-Premieren, noch mehr Kinder- und Familienprogramm und zahlreichen weiteren Überraschungen und Sensationen auf. *****

30 Jahre Donauinselfest: Die einmalige Erfolgsgeschichte des Wiener Donauinselfestes, diese drei Jahrzehnte voller Musik, Spaß und Unterhaltung werden im Rahmen eines großen Jubiläumsfestes gebührend gefeiert. Auf die BesucherInnen wartet vom 21. bis 23. Juni ein Feuerwerk an Highlights!

Freundschaftsband als Zeichen des friedlichen Miteinanders und Zusammenlebens;

Großes Jubiläumsgewinnspiel mit sensationellen Preisen: "Von der Insel, auf die Insel"

Musikalische Top-Acts von A wie Ambros bis Z wie Zucchero: Internationale und österreichische Stars sowie ein Wiedersehen mit KünstlerInnen der ersten Stunde.

Zahlreiche weitere Highlights: Spektakuläre Österreich-Premieren: Bike-Parcour und Hochseilgarten

Das Symbol für das Miteinander - das Festivalband und großes Jubiläumsgewinnspiel

Als Symbol des zentralen Leitgedankens des Donauinselfestes "Zusammen leben, zusammen feiern" wurden 2012 erstmals spezielle Freundschaftsbänder auf der Insel verteilt. Auch im heurigen Jahr wird das gelebte friedliche Miteinander auf der Insel und in ganz Wien in einem Band manifestiert. An den drei Festivaltagen werden 100.000 Stück Freundschaftsbänder an vier Infopoints verteilt. Passend zum 30. Jubiläum dienen diese im heurigen Jahr aber auch als Los für ein großes Jubiläumsgewinnspiel mit sensationellen Preisen! Der/die glückliche Gewinner/ in des Hauptpreises fliegt dann im wahrsten Sinne des Wortes "von der Insel, auf die Insel". Es warten zwei Wochen für zwei Personen auf Mallorca(zur Verfügung gestellt von Sunny Islands & Fly Niki). Darüber hinaus gibt es noch zigtausende weitere Preise. Unter anderem ein Aufenthalt in einem Quiksilver Surfcamp für zwei Personen in Frankreich, zur Verfügung gestellt von Pure Surfcamps & MOREBOARDS.COM, ein erste Bank Profitcard-Konto mit Euro 1.000 Startguthaben, hunderte Preise von MOREBOARDS.COM und 18.000 Warengutscheine aus fünf Produktgruppen von SPAR.

Musikalische Highlights für jeden Geschmack - Von A wie Ambros bis Z wie Zucchero

Zum 30. Jubiläum bringt das Donauinselfest vom 21. bis 23. Juni 2013 zahlreiche nationale und internationale Superstars auf die Insel. Von Pop über Rock, Hip Hop, Austropop, Electronic bis hin zu Schlager, Volksmusik und Country - bei diesem breit gefächerten Musikangebot ist garantiert für jeden Geschmack das Richtige dabei. Auf dem 30. Donauinselfest warten unzählige musikalische Highlights - vom frühen Nachmittag bis spät in die Nacht.

Das musikalische Line-Up nach Bühnen

Klar ist, dass Österreichs größte Open-Air-Bühne, die Wien Energie / Radio Wien Festbühne bzw. die Wien Energie / Hitradio Ö3 Festbühne wieder mit musikalischen Acts der absoluten Superlative aufwarten wird. Mit Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich holt sich Radio Wien zwei der ganz Großen des Austropop auf die Bühne. Ambros und Fendrich haben die musikalische Geschichte des Donauinselfestes maßgeblich mitgeschrieben. Der Name Ambros und Hits wie "Da Hofa" oder "Es lebe der Zentralfriedhof" sind seit seinem ersten Auftritt 1987 untrennbar mit dem Donauinselfest verbunden. Auch Rainhard Fendrich war seit seinem ersten Konzert 1989 bereits mehrfach eine der musikalischen Hauptattraktionen des Donauinselfestes. Die Wien Energie / Radio Wien Festbühne war aber auch schon immer die Bühne der italienischen Stars. Und passend zum großen Jubiläumsfest, kommt einer der ganz Großen: Zucchero.

Zahlreiche internationale und nationale Superstars werden auf der Wien Energie / Hitradio Ö3 Festbühne erwartet. Unter ihnen Rea Garvey, der am Freitag mit Hits wie "Wild Love" für eines der großen Highlights sorgen wird. Rea Garvey feiert 2013 auch ein ganz besonderes Jubiläum: Sein erster Auftritt mit Reamonn auf der Donauinsel fand vor zehn Jahren auf der Ö3-Bühne statt. Fix mit dabei sind heuer auch der dänische Pop-Paradiesvogel Aura Dione, Superstar Amy Macdonald, Singer/Songwriter Philipp Poisel, DJ Antoine, Newcomerin Leslie Clio und die österreichischen Chartstürmer Christina Stürmer und Julian le Play. Und bis zur letzten Minute ist für Hochspannung gesorgt: Denn kurz vor dem Fest werden noch weitere Überraschungs-Acts bekanntgeben.

Auf der Radio FM4 / Planet.tt-Bühne - dem Eldorado für alle Hip Hop/Alternative/Indie-FreundInnen - geben sich zum Jubiläumsfest u.a. Acts aus Südafrika, Deutschland und Österreich die Ehre. Mit den Jungs von TEXTA feat. Sk Ambassadors holt sich das Donauinselfest am Freitag DIE österreichische Hip-Hop-Legende aus Linz! Aber auch Fans der alternativen Klänge werden wieder voll auf ihre Kosten kommen. Superacts wie Naked Lunch, Chase & Status, Clara Luzia und Großstadtgeflüster garantieren zahlreiche unvergessliche Konzertstunden auf der Radio FM4 / Planet.tt-Bühne.

Die große Electro-Fangemeinde wird sich auch in diesem Jahr wieder vor der spark7 / ENERGY -Bühne versammeln. Mit Superstars wie Chartstürmer Otto Knows, dem österreichischen Star-DJ Rene Rodrigezz und dem Schöpfer des Megahits "One Night in Ibiza", Mike Candys ist garantiert, dass Fans der elektronischen Klänge wieder Grund zum Feiern haben. Otto Knows, Rene Rodrigezz, Mike Candys und die weiteren Stars der der spark7 / ENERGY -Bühne wie Flip Capella oder Tom Snow b2b DJ Observer werden dafür sorgen, dass kein Fuß still bleibt.

Die Fly Niki / Radio Arabella / Schlager & Oldies-Bühne beschert den BesucherInnen ein Wiedersehen mit einem Künstler der ersten Stunde. Mit Wilfried kehrt ein "Urgestein" des Austropop, der bereits beim legendären ersten Donauinselfest 1984 aufgetreten ist, auf die Insel zurück. Wilfried wird nicht nur Solohits wie "Ziwui, Ziwui" zum Besten geben, sondern auch ein Duett mit Marianne Mendt liefern. Mit dem Nockalm Quintett kommen absolute Superstars der Schlagerszene zum 30. Donauinselfest, um mit ihren Fans am Sonntag eine große Party auf der Wiener Städtische Versicherung / Wiener Bezirksblatt Schlager & Oldies-Insel zu feiern. Außerdem mit dabei auf der Fly Niki /Radio Arabella / Schlager & Oldies-Bühne: Die Edlseer, Petra Frey, Manuel Ortega und Waterloo.

Auf die BesucherInnen des Ö1 / Kultur-Zelts wartet vom 21. bis 23. Juni das Feinste, was die österreichische Kunst- und Kulturszene zu bieten hat. Alfred Dorfer verspricht einen unvergleichlichen Kabarett-Abend mit Auszügen aus seinem neuen Programm, der fiktiven Biografie "bisjetzt". Außerdem: Kabarett-, Komik- und Musik-Schmankerln von und mit u.a. Alf Poier, Thomas Stipsits, Birgit Denk und der Wiener Tschuschenkapelle.

Die EUTOPIA DJ / VJ -Bühne wird am Samstag mit einem Crossover-Act der Superlative aufwarten: der 67-jährige internationale Kult-Künstler Louie Austen und die kaum halb so alte, aus Sao Paulo stammende Produzentin, DJane und Sängerin Joyce Muniz als mitreißendes Duo. Weitere Highlights auf der EUTOPIA DJ / VJ - Bühne:

Pow Pow Movement, DJ Exceed, Bolek & Lolek sowie Cee-Roo.

Auf der Wiener Städtische Versicherung / Country & Western-Insel werden bei Bands wie den Wicked Wildcats, John Deer, den Chilli Chicks und den Country Swingers die Herzen der Countryfans höher schlagen.

Fest steht: Die ÖBB / KRONEHIT Party-Insel mit der ÖBB / KRONEHIT Party-Bühne wird auch im heurigen Jahr wieder ihrem Namen alle Ehre machen. Hier warten u.a. Barnes & Heatcliff sowie Darius & Finlay auf die tobende Partycrowd. Absolutes Highlight: Jake Shears DJ Set & Sammy Jo Scissor Sisters Tour DJ.

Die speziellen Highlights der Wien Energie / JG - Bühne sind Auftritte von Liedfett, fii und den Finalisten der Großen Chance "The Uptown Monotones". Die SJ - Bühne bietet ein Top-Programm mit jungen NachwuchskünstlerInnen wie New Riot, Veto und Artas.

Auf der GÖD / BAWAG PSK - Bühne werden absolute Superstars wie Hot Pants Road Club, Chart-Stürmer James Cottriall und Newcomerin Natàlia Kelly & Band dafür sorgen, dass die Stimmung auf der Arbeitswelt-Insel in den drei Tagen niemals abebben wird.

Noch mehr Nachmittagsprogramm: Fun für Kids und Familien und sportliche Sensationen

Was das Wiener Donauinselfest deutlich von anderen Musikfestivals unterscheidet, ist sein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm. Dieses wurde - passend zum Jubiläum - noch weiter ausgebaut und attraktiviert. Die großen und kleinen BesucherInnen des 30. Donauinselfestes erwartet das ultimative Fun & Action-Programm zum Staunen und Mitmachen.

Absolute Österreich-Premieren: Bike-Parcour und Hochseilklettergarten

Von Trendsportarten wie Beachvolleyball, Mountainbike Freestyle über die Wiener Käfigmeisterschaft bis hin zu Segelregatten, ist für jeden Geschmack etwas dabei! Eines der sportlichen Highlights der letzten Jahre, der spektakuläre Bag Jump, wird auch auf dem 30. Donauinselfest wieder Sportbegeisterte einladen. Heuer warten außerdem zwei absolute Österreich-Premieren: ein Bike-Parcour in noch nie dagewesener Größe sowie ein schwindelerregender Hochseilklettergarten. Dieser spektakuläre mobile Hochseilgarten kam im Herbst 2012 im Rahmen der TV-Show "Schlag den Raab" zum Einsatz und feiert nun auf dem Donauinselfest seine Österreich-Premiere. In einer Höhe von zehn Metern gilt es unterschiedlichste Hindernisse auf einer Gesamtlänge von 40 Metern zu absolvieren.

Action und Fun für Kids und Familien - "Jake und die Nimmerland Piraten" kommen erstmals nach Österreich

Auch die kleinsten BesucherInnen werden 2013 wieder voll auf ihre Kosten kommen. Die Eskimo / Okidoki Kinderfreunde - Insel bietet mit ihrem neuen Standort in der Nähe der Brigittenauer Brücke noch mehr Platz. Zahlreiche unvergessliche Stunden voll Spiel, Action und Spaß warten auf die jungen und junggebliebenen BesucherInnen. Und mit "Jake und die Nimmerland Piraten" kommt ein absolutes Disney-Highlight - basierend auf der beliebten gleichnamigen Disney Junior Serie - zum ersten Mal nach Österreich.

30. Donauinselfest bringt noch weitere Highlights und Überraschungen

Bei insgesamt 600 Stunden buntem und abwechslungsreichem Programm ist garantiert, dass das 30. Donauinselfest zu einem unvergesslichen Wochenende für alle BesucherInnen wird. Und es steht fest, dass das Donauinselfest - passend zum großen Jubiläum - noch mit zahlreichen weiteren Highlights und absoluten Sensationen aufwarten wird.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien, dem Wiener Kulturservice und der Pro.Event veranstaltet. Alle Pressemitteilungen und Detailinformationen sowie eine große Auswahl an druckfähigem Bildmaterial stehen unter bereit:

http://donauinselfest.at/presse/ (Schluss) sv

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Mag.a Susanne Vockenhuber

Tel.: +43 1 534 27/702

mailto: susanne.vockenhuber @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at

http://donauinselfest.at