AGT International ernennt Jens Wegmann zum Chief Corporate Development Officer

Zürich (ots/PRNewswire) - Ehemaliger Siemens Industry Solutions CEO wird zum Mitglied der Geschäftsführung von AGT International berufen

Jens Michael Wegmann wird Chief Corporate Development Officer und Leiter der Bereiche Energie, Öl & Gas, Wasser und Infrastruktur von AGT International, einem der wachstumsstärksten Anbieter von innovativen Sicherheitslösungen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120828/557394 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130528/617505 )

Jens Wegmann ist von Zürich aus verantwortlich für die Unternehmensstrategie, M&A Transaktionen sowie künftige Partnerschaften und Allianzen. Er wird darüber hinaus auch die weltweite Leitung der Geschäftsbereiche Energie, Wasser und Infrastruktur sowie Öl & Gas übernehmen.

Mit über 20 Jahren Management Erfahrung gehört Jens Wegmann zu den anerkannten Experten im Industrie-, Infrastruktur- und Sicherheitsmarkt. Jens Wegmann war in unterschiedlichen Führungsfunktionen für den Siemenskonzern tätig, zuletzt als CEO der Industry Solution Division und als CEO des Geschäftsbereiches Security Solutions. Er ist darüber hinaus Senior Advisor für Investmentbanken und Private Equity Investoren und im Aufsichtsrat von Portfolio Unternehmen.

Der Gründer und CEO von AGT International, Mati Kochavi, sagt "Ich bin stolz auf die Fortschritte, die unser Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat. Wir haben eine unglaubliche Zahl von Projekten umgesetzt und sind auf dem Weg in spannende neue Märkte. Wir wollen auch zukünftig die besten Lösungen für unsere Kunden anbieten und werden daher alles unternehmen, um noch flexibler und innovativer zu sein. Die Berufung von Jens Wegmann unterstreicht unser Ziel, in die besten Mitarbeiter und Technologien zu investieren, die unsere weltweite Expansion unterstützen."

Jens Michael Wegmann, Chief Corporate Development Officer von AGT International, "Ich freue mich, für ein sehr dynamisches Unternehmen zu arbeiten, das seinen Kunden herausragende, ganzheitliche Sicherheitslösungen bietet und sich als ein führender "One-Stop-Shop" entwickelt. Neue Technologien und Märkte sowie der soziale Wandel eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und meine Rolle ist es, sicherzustellen, dass AGT International die Saftey und Security Herausforderungen des 21.Jahrhunderts erkennt und in erfolgreiche Lösungen umsetzt."

Pressekontakt Aimee Bateas T +44-20-7400-4480 E AGTInternational @ hanovercomms.com

Über AGT International

AGT International wurde 2007 gegründet und ist einer der wachstumsstärksten Anbieter von Sicherheitslösungen für die öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Regierungen weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor integrierte Sicherheits-Lösungen zum Schutz von Menschen, Anlagegütern und Infrastruktur. Die Kernkompetenz von AGT International ist die Sammlung und Verarbeitung von grossen Mengen an Echtzeit- und Offline-Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen. Der integrierte Ansatz des Unternehmens ermöglicht eine effektive Antizipation, Vermeidung, Steuerung und Bewältigung vielfältiger Risiken. Durch die Entwicklung massgeschneiderter Lösungen unterstützt AGT die Kunden dabei, Herausforderungen und Risiken in komplexen Umgebungen zu antizipieren und zu steuern. AGT International beschäftigt 2.400 Mitarbeiter weltweit, Hauptsitz des Unternehmens ist Zürich. AGT International befindet sich in Privatbesitz und wird von seinem Gründer und CEO, Mati Kochavi, geleitet. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.agtinternational.com.

AGT Group GmbH Lintheschergasse 7 8001 Zurich, Zwitzerland T +41-44-828-4997 F +41-43-497-2862

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120828/557394 http://photos.prnewswire.com/prnh/20130528/617505