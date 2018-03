Klicka eröffnet neue Foto-Schau "Der Böhmische Prater" der Fotogruppe Favoriten der Naturfreunde

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, eröffnete im Waldmüllerzentrum in Favoriten gemeinsam mit BR Ing. Gerhard Blöschl und Erwin Schwingenschlögl, Obmann der Fotogruppe Favoriten, vergangenen Montag die Foto-Schau "Der Böhmische Prater im Wandel der Jahreszeiten".

"Alljährlich bietet die bunte Ausstellung einen würdigen Rahmen für die zahlreichen Veranstaltungen, die während der Wiener Bezirksfestwochen im Waldmüllerzentrum stattfinden. Das ganze Jahr über waren die 14 Hobbyfotografen im Böhmischen Prater unterwegs, um die unterschiedlichsten Stimmungen mit ihrer Kamera einzufangen. 70 Fotografien zeigen das Leben und Treiben im Vergnügungspark, der 1883 entstanden ist, und zu einem beliebten Ausflugsort der Favoritner, aber auch vieler Wienerinnen und Wiener geworden ist", betonte Klicka in ihrer Ansprache.

Hobbyfotografen dokumentieren das Geschehen in Favoriten

Die Naturfreunde-Fotogruppe Favoriten zählt mit ihrem Obmann Erwin Schwingenschlögl zu den eifrigsten in ganz Österreich. Die Amateurfotografen beleuchten mit ihren Arbeiten immer wieder Teile von Favoriten und lassen so wertvolle Dokumentationen entstehen. Die Fotogruppe besteht seit 1928 und konnte schon zahlreiche Preise bei Bewerben gewinnen. Im Vereinssitz in der Friedrich-Knauer-Gasse 2 in Favoriten dreht sich jeweils am Donnerstag ab 19:00 Uhr alles um die Lichtbildnerei. Neue BesucherInnen sind bei diesen Treffen stets willkommen. Wissenswertes über die Gruppe ist im Internet zu lesen:

