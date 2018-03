AKS Bundeskonferenz wählt neues Team für das Schuljahr 2013/14!

Knapp 80 Schüler_innen tagten unter dem Motto "Gemeinsam Laut - Gemeinsam Stark!"

Wien (OTS) - Von 25.-26. Mai tagte die 14. Bundeskonferenz der Aktion kritischer Schüler_innen unter dem Motto "Gemeinsam Laut - Gemeinsam Stark!" im Alten Rathaus in Linz. Im Mittelpunk der Konferenz standen zahlreiche Diskussionen und Abstimmungen vieler bildungs- und gesellschaftspolitischer Anträge und die Wahl des neuen Bundteams. Die Delegierten entschieden auf der Konferenz über das Team für das nächste Schuljahr. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 95,1% wurde Claudia Satler als Bundesvorsitzende gewählt, neben ihr wurde ebenfalls Manuel Rodaro als politischer Sekretär gewählt. Mit im Team sind außerdem Mira Liepold, Daniel Preglau und Larissa Nenning.

Gemeinsam entschieden sich die Delegierten für die Erneuerung und Umstrukturierung der AKS. "Wir müssen die AKS neu beleben und mit neuen Elementen durchfluten!", verkündete Satler. Ebenso spielte die Direktwahl der LSV/BSV wieder eine entscheidende Rolle, aber auch Forderungen zum maroden Beihilfensystem wurden diskutiert und zur Abstimmung gebracht. "Die soziale Selektion im Beihilfensystem von Österreich ist nicht länger tragbar! Alle Schüler_innen, die die Schule besuchen, müssen die Möglichkeit haben, ihren Schulalltag in einer Form zu gestalten, so dass der soziale Hintergrund von niemandem eine Rolle spielt", so Satler. Die beschlossenen Forderungspunkte werden in das AKS Schulmodell aufgenommen und weiterhin an die Öffentlichkeit getragen, damit sich an der prekären Situation auch etwas ändert.

Mit den auf der Konferenz beschlossenen Anträgen spricht sich die AKS auch für eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Schüler_innenorganisationen, die gratis Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und für eine Meldestelle der AKS bei Schulrechtsverletzungen aus.

"Die Diskussionen vom vergangenen Wochenende zeigen, wie Schule aussehen soll und dass wir uns weiterhin für eine sozialgerechte, angstfreie und demokratische Schule und Gesellschaft einsetzen werden!" resümiert die frisch gewählte Bundesvorsitzende Satler. "Wir wollen die AKS als progressive Organisation mit neuen Ideen vorantreiben, unsere Forderungen vermehrt nach außen tragen und somit die Anliegen der Schülerinnen und Schüler bestmöglich vertreten!", so Satler abschließend.

