Bildungsministerin Claudia Schmied vergibt Award "Bessere Lernwelten 2013" (+Fotos)

BM Schmied: "Schulische Bauprojekte vor den Vorhang!"

Wien (OTS/BMUKK) - Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung übergab Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied den vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur erstmals ausgeschriebenen Award "Bessere Lernwelten".

Ausgezeichnet sind die Bauprojekte "Volksschule Bad Blumau" (Kategorie Primarstufe) und "BundesREALGYMNASIUM in der Au" (Kategorie Sekundarstufe) sowie das Kinderbuch "Archi & Turi" (Kategorie Baukulturvermittlung). Im Anschluss an die Verleihung widmeten sich ExpertInnen aus den Bereichen Architektur und Pädagogik bei dem Symposium "Pädagogik + Infrastruktur" dem Thema schulische Arbeitsplatzgestaltung.

"Mit dem AWARD "Bessere Lernwelten" holen wir schulische Bauprojekte vor den Vorhang, die in einem stimmigen Dialog von Architektur und Pädagogik dem Veränderungsprozess des österreichischen Bildungssystems Rechnung tragen. Ich freue mich über die Vielfalt und Qualität der Projekte und gratuliere allen PreisträgerInnen herzlich", so Bildungsministerin Claudia Schmied.

Aus 51 Einreichungen prämierte eine fachkundige Jury drei Siegerprojekte, welche die Dimensionen Architektur, Pädagogik und Prozess beispielhaft und nachahmenswert verbinden und damit einen wesentlichen Beitrag zur zukunftsfähigen Bildungs- und Baukultur in Österreich leisten. Mit der Kategorie "Baukulturvermittlung" würdigt der Award Vermittlungsinitiativen, die jungen Menschen helfen, Räume neu bzw. bewusster wahrzunehmen.

Preisträger Kategorie Primarstufe: Volksschule Bad Blumau, Steiermark

Die Volksschule Bad Blumau zeigt beispielhaft, wie die Integration von Architektur, Pädagogik und Menschen erfolgreich und zielführend umgesetzt wird. Am Fluss ebenerdig und großzügig angelegt, bietet das neue Gebäude einen "bewegten Schulbesuch", um die Integration aller Sinne in den Lehr- und Lernprozess zu ermöglichen. Die Schule wird so zu einem ganzheitlichen Lern- und Erfahrungsraum. Integrativ und kooperativ war auch der vorbildliche Planungs- und Konzeptionsprozess, in den sowohl die Gemeinde als auch das gesamte Schulteam sowie die SchülerInnen eingebunden waren. Architekturbüro Feyferlik/Fritzer

Bauherr: Gemeinde Bad Blumau

Preisträger Kategorie Sekundarstufe 1 + 2: BRG in der Au, Innsbruck

Ein "Haus als Stadt", ein "Gebäude mit zwei Gesichtern", eine "Schule im Einkaufszentrum": Das Bauprojekt des BRG in der Au in Innsbruck zeigt eindrücklich, dass die Gebäudenutzung von Bildung und Nahversorgung in Kombination erfolgreich sein kann. Das Gymnasium sitzt dem Shopping-Center auf der Innsbrucker Straße quasi huckepack auf und bleibt dennoch ein eigenständiger Bildungsraum. Weitläufige Lern- und Pausenflächen, die Einführung von Fachklassen statt Stammklassen und eine zentrale Bürolandschaft, die allen LehrerInnen einen eigenen Arbeitsplatz bietet, machen das Schulgebäude zu einer einzigartigen Lernwelt, mit der sich alle Beteiligten - vor allem die SchülerInnen - identifizieren können.

Architektur: Arge reitter_architekten und Eck & Reiter Architekten Bauherr: Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KEG

Preisträger Kategorie Baukulturvermittlung: "Archi & Turi", Kinderbuch

Lust auf Architektur und Baukultur für die "ganz Kleinen" - das bringt das Kinderbuch zur Architekturvermittlung "Archi & Turi". Die Autorinnen Monika Abendstein und Judith Prosslinger holen Kinder zwischen vier und acht Jahren an der richtigen Stelle ab, um mit ihnen in dreizehn Beispielszenarien auf Entdeckungsreise durch Körper- und Raumwelten zu gehen. In Gruppen werden wesentliche Aspekte der räumlichen Erfahrung und Gestaltung durchspielt, die Figuren "Archi" und "Turi" begleiten die Kinder dabei durch das gesamte Buch.

Autorinnen: Monika Abendstein, Judith Prossliner

ANERKENNUNG Primarstufe

Volksschule Hausmannstätten, Steiermark

Architektur: .tmp architekten | tischler mechs projekte

Bauherr: Marktgemeinde Hausmannstätten

Neugestaltung Bildungscampus Moosburg, Kärnten

Architektur: nonconform architektur vor ort

Bauherr: Marktgemeinde Moosburg

ANERKENNUNG Sekundarstufe

Umbau VMS Alberschwende, Vorarlberg

Architektur: Architektur Jürgen Hagspiel

Bauherr: Gemeinde Alberschwende

AgrarBildungsZentrum Salzkammergut, Oberösterreich

Architektur: Fink Thurnher Architekten

Bauherr: Landes-Immobilien GmbH

ANERKENNUNG Baukulturvermittlung

Projekte Tape That / Frag Gretchen!, Tirol

Baukulturvermittlung: StiftungFREIZEIT

Schule: Bundesrealgymnasium Wörgl

Projekt raumSCHLÄUCHE - schlauchRÄUME, Wien

Baukulturvermittlung: Renate Stuefer, Alexandra Schilder

Schule: Integrative Lernwerkstatt Brigittenau

Initiative "was schafft raum?"

Baukulturvermittlung: Sabine Gstöttner, Irmo Hempel

