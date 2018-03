Johannes Wildner & Sunnyi Melles: "schumann.ganz" als Open-Air in Unna (D)

Symphonien von Robert Schumann und Deutsche Lyrik: Sunnyi Melles rezitiert, Johannes Wildner dirigiert die Neue Philharmonie Westfalen.

Wien/Unna (D) (OTS/johanneswildner.com) - Kein klassisches Konzert, sondern ein Hörerlebnis strebt Maestro Johannes Wildner, ehemaliger GMD der Neuen Philharmonie Westfalen, am 16. Juni im westfälischen Unna an, indem er Musik von Schumann mit deutscher Lyrik verschmelzen lässt. Gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Westfalen und der Schauspielerin Sunnyi Melles verbindet der österreichische Dirigent bei diesem Open-Air auf dem Marktplatz die Gesamtaufführung aller Symphonien von Robert Schumann mit Gedichten der Deutschen Romantik. "Aus der Verbindung von Musik und Poesie ergibt sich ein Rhythmus zwischen diesen beiden Elementen, der die Hörer jeweils von dem einem zum anderen führt", so Wildner, der schon in der Vergangenheit mehrmals mit spektakulären Aktionen ein völlig neues Licht auf klassische Musik werfen konnte - zum Beispiel mit der Aufführung der Oper "Aida" im ausverkauften Schalke-Fußballstadion. "Durch dieses einmalige Konzept von Maestro Johannes Wildner bin ich sicher, dass man damit Menschen begeistern kann, die vielleicht bis jetzt noch gar nicht alle Aspekte von Klassik-Konzerten für ihre Lebensqualität genutzt haben", ist Sunnyi Melles überzeugt. Sie rezitiert zwischen den siebzehn Sätzen der Schumann-Symphonien von Wildner ausgewählte Werke der Deutschen Romantik.

"schumann.ganz": 16. Juni, 18:00 Uhr, Marktplatz Unna, Deutschland. Johannes Wildner, Neue Philharmonie Westfalen, Sunnyi Melles. Pressefotos honorarfrei bei (C) Lukas Beck

Biografie / alle Infos: www.johanneswildner.com

