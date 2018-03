Neues Vorstandsteam bei SOZIAL GLOBAL

Doris Semotan und Cornelia Krajcsir folgen auf Susanne Schaefer-Wiery

Wien (OTS) - Bei SOZIAL GLOBAL, einem der führenden Anbieter von Sozialdienstleistungen in Wien, kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Mag.a Susanne Schaefer-Wiery, nunmehr neue Bezirksvorsteherin des 5. Wiener Gemeindebezirks Margareten, legt per Ende Mai ihre Funktion als Vorstand der SOZIAL GLOBAL AG zurück. Ihr folgen Doris Semotan, DSA, und Mag.a Cornelia Krajcsir nach, die ab 1. Juni 2013 das neue Vorstandsteam bilden.

Die neue Vorstandssprecherin Doris Semotan war zuletzt Leiterin des Personalmanagements und Prokuristin von SOZIAL GLOBAL. Ihre langjährige Verbundenheit mit dem Unternehmen sowie ihre große Erfahrung und Branchenkenntnis sorgen für Kontinuität in der weiteren Entwicklung des Sozialdienstleisters, bei dem rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind.

Als neues Vorstandsmitglied wird Mag.a Cornelia Krajcsir mit den Finanzagenden betraut. Krajcsir kommt aus der Energiewirtschaft und war zuletzt kaufmännische Geschäftsführerin der EAA Erdgas Mobil GmbH. Mit ihrer wirtschaftlichen Kompetenz und kaufmännischen Erfahrung bringt sie neue Perspektiven in das Vorstandsteam ein.

Das neue Vorstandsteam wird die Geschäfte von SOZIAL GLOBAL gemeinsam führen. Dazu die scheidende Geschäftsführerin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery: "Ich weiß SOZIAL GLOBAL in guten Händen und wünsche dem neuen Team und SOZIAL GLOBAL alles Gute für die Zukunft."

Über SOZIAL GLOBAL:

Sozial Global zählt zu den traditionsreichsten und erfahrensten Sozialdienstleistungsanbietern Wiens. Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute für die SOZIAL GLOBAL AG und helfen vor allem älteren Menschen durch ein umfassendes Beratungs-, Betreuungs-und Pflegeangebot ihren Alltag zu bewältigen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

