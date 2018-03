"Willkommen Österreich" mit Elfriede Ott und Michael Köhlmeier

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Science Busters" und "Sendung ohne Namen"

Wien (OTS) - Eine Grande Dame des Theaters, ein preisgekrönter Autor und wissenschaftliche Erläuterungen stehen im Mittelpunkt in "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 28. Mai 2013, in ORF eins. Stermann und Grissemann begrüßen in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" um 22.05 Uhr Elfriede Ott und Michael Köhlmeier. Von der Bühne hat sich Schauspielerin Elfriede Ott verabschiedet. Der Einladung ins Fernsehstudio ist die bald 88-Jährige aber sehr gerne gefolgt und spricht in der Sendung über ihr Buch "Worüber ich lache". Bestsellerautor Michael Köhlmeier erhielt u. a. für "Rosie und der Urgroßvater" den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Bei dem Kabarettistenduo erzählt der Vorarlberger von seiner zweiten Leidenschaft - der Musik. Auch die Fischers erleben wieder so einiges, und Gangster-Rapper Money Boy liest wieder den "Mann ohne Eigenschaften". Außerdem in "DIE.NACHT": Die "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" beschäftigen sich um 23.00 Uhr in "Science Rulez" mit den unglaublichen Erläuterungen der Wissenschaft. Im Anschluss um 23.35 Uhr hinterfragt die "Sendung ohne Namen", ob es die Frühjahrsmüdigkeit überhaupt gibt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Elfriede Ott und Michael Köhlmeier

Nach fast 70 Jahren hat Schauspielerin Elfriede Ott 2013 das Ende ihrer Bühnenkarriere erklärt. Im Buch "Worüber ich lache" blickt sie auf ihre Zeit mit ihren Ehemännern Ernst Waldbrunn und Hans Weigel zurück. "Unterwegs zu mir" hieß die Ausstellung im Wifi Wien, in der Elfriede Ott ihre Malerei präsentierte. Sie unterrichtet nach wie vor an der "Schauspielschule Elfriede Ott - Studio der Erfahrung". Von 1985 bis 2005 war sie Leiterin der Schauspielabteilung des Konservatoriums der Stadt Wien. Nicholas Ofczarek, Sandra Cervik, aber auch André Heller zählten zu ihren Schülern.

Vor 30 Jahren rief Elfriede Ott die Nestroy-Festspiele auf Burg Liechtenstein ins Leben. 2013 kam das Aus für die alljährlich stattfindenden Theateraufführungen. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Elfriede Ott ist Doyenne des Theaters in der Josefstadt. Elfriede Ott hat zahlreiche Preise bekommen, darunter die Kainz-Medaille, den Nestroy-Ring, die Platin-Romy, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier landete 1995 mit der Neuerzählung der "Sagen des klassischen Altertums" einen Bestseller. Im Mai 2013 erschien sein jüngstes Werk "Die Abenteuer des Joel Spazierer" - "ein Schelmenroman über die Nachtseiten unserer Gesellschaft". Das Kinderbuch "Rosie und der Urgroßvater", das er gemeinsam mit seiner Frau Monika Helfer verfasst hat, wurde mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2011 ausgezeichnet und für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2011 in der Kategorie "Kinderbuch" nominiert. 2010 veröffentlichte Köhlmeier "Madalyn", die Geschichte einer ersten großen Liebe. Sein Vorgängerwerk "Abendland" wurde von den Kritikern bejubelt und als "Jahrhundertwerk" tituliert. Im Buch "Idylle mit ertrinkendem Hund" verarbeitet Michael Köhlmeier den Tod seiner Tochter, die im Alter von 21 Jahren tödlich verunglückt ist. Eine weitere Leidenschaft des Vorarlbergers ist die Musik. 2011 stand er mit Harri Stojka auf der Bühne. Die beiden gaben "Roma-Musik und Roma-Märchen" zum Besten. 2008 erschien die CD "12 Lieder nach Motiven von Hank Williams", für die Köhlmeier die Songs der amerikanischen Country-Legende Hank Williams ins Deutsche übersetzte, indem er sie neu dichtete.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben - Science Rulez", 23.00 Uhr

Wissenschaft ist nicht zuletzt deshalb so faszinierend, weil scheinbar naheliegende Erklärungen bei näherer Beschau falsch sein können, unglaubliche Erläuterungen hingegen richtig. Und so erzählen in einer neuen Ausgabe ihrer TV-Show die drei Herren unter anderem, was Glühwürmchen beim Vorglühen vor dem Sex machen und warum der Juwelenkäfer beim Flaschendrehen immer verliert.

"Sendung ohne Namen - Müdigkeit", 23.35 Uhr

Sind Sie auch ständig müde? Wahrscheinlich die Frühjahrsmüdigkeit. Das sagt man oft, selbst wenn gar nicht Frühjahr ist, sagen die meisten "wahrscheinlich die Frühjahrsmüdigkeit". Das liegt vermutlich daran, dass die Übergangsjahreszeiten immer kürzer werden und sich ohnehin niemand mehr an Abmachungen hält, sonst würde Weihnachten nicht gefühlsmäßig schon im September beginnen, um im Jänner direkt von Ostern abgelöst zu werden. Die Frühjahrsmüdigkeit. Aber gibt es die überhaupt? Mögliche Antworten auf diese und andere Fragen kommen vom Künstler und "Bibliothekar der ungelesenen Bücher" Julius Deutschbauer und der Autorin und Journalistin Carmen Stephan.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

