Erber zu Essen in Kindergärten: Was Hänschen nicht lernt ...

Ausgewogenes Essen in Kindergärten ist wichtig für Erziehung unserer Kinder

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Was Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nicht mehr. Darum ist es wichtig, dass unsere Kinder schon im Kindergarten ausgewogenes Essen erhalten und so schon in jungen Jahren an eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung herangeführt werden. Es ist daher ein gesellschaftspolitischer Auftrag der Städte, die Speisepläne in den Kinderbetreuungseinrichtungen ausgewogen zu gestalten", erklärt VP-Sozialsprecher LAbg. Toni Erber anlässlich einiger Medienberichte über das Essen in Kindergärten in Wiener Neustadt und St. Pölten.

"Unausgewogene Mittagsangebote konterkarieren ja auch die Bemühungen der Kindergartenpädagoginnen, die das Thema Gesunde Ernährung mit Initiativen wie Gesunde Jause oder Gesunder Kindergarten mit Ernährungs- und Bewegungsschwerpunkten sehr wohl in den Kindergartenalltag miteinbeziehen. Das Argument, dass man auf Backerbsensuppe, Schnitzel, Spaghetti und Pommes setzen muss, weil Gemüse bei den Kindern nicht so gefragt ist, lasse ich nicht gelten. Auch in den Elternhäusern wird ja auf ausgewogene Ernährung geachtet, auch dort bekommen die Kinder ja nicht nur das, was sie gerne essen", hält Erber fest und verweist auf "tut gut"-Initiativen wie "Gesunder Kindergarten".

Link zu der Gesunde Kindergarten:

http://www.gesundesnoe.at/content/projekte/kindergarten/gesunder_kind

ergarten/ablauf.php

