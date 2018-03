Kapsch hat EETS-Probebetrieb in Polen erfolgreich durchgeführt

Meilenstein für die Harmonisierung der europäischen Straßennetze

Wien (OTS) - Kapsch TrafficCom hat den Probebetrieb des European Electronic Toll Service (EETS) in Polen erfolgreich durchgeführt. Die maßgeblichen europäischen Mautsystemanbieter waren bei diesem Meilenstein für die Harmonisierung der europäischen Straßennetze dabei. Bei dieser Demonstration wurde erstmals die Implementierung aller Standards des EETS-Anwendungsleitfadens der Europäischen Kommission - einschließlich der Standards für die On-board Unit (OBU), für die Sicherheit der Systemarchitektur und das Back Office -in einem einzigen, nahtlosen System gezeigt.

EETS basiert auf der Interoperabilitätsrichtlinie und auf der EETS-Entscheidung, deren Ziel es ist, die Interoperabilität der Mauteinhebungsdienste auf dem gesamten Straßennetz der Europäischen Union durch einen EETS-Anbieter sicherzustellen - mit Vertrag, Rechnung und OBU aus einer Hand.

Kapsch hat in Polen in Rekordzeit ein elektronisches Mauteinhebungsprojekt namens "viaToll" errichtet, das im Juli 2011 in Betrieb genommen wurde. Dank der Einnahmen, die die polnische Generaldirektion für Nationalstraßen und Autobahnen (GDDKiA) mit diesem System erzielt, finanziert sich das polnische Straßennetz bereits selbst. Das Mauteinhebungssystem deckt 2.200 Straßenkilometer ab und ist das erste EETS-kompatible Straßenmautsystem.

Die Kompatibilität der EETS-OBUs mit dem viaTOLL System in Polen wurde in Feldversuchen geprüft. Mehrere EETS-Anbieter, darunter DKV, AS24, DVB Logpay, Euro Toll Service, ASFiNAG, Total, Telepass, Axxes, TRAFINEO und Eurowag nahmen am EETS-Demonstrationstag teil, um das viaTOLL System kennenzulernen und seine Eignung zu prüfen.

Zuversichtlich und gut vorbereitet auf EETS

"Dank unserer umfassenden ITS-Expertise und unserer starken lokalen Partner ist es uns gelungen, dieses EETS-System zu installieren und zu betreiben. Das System erfüllt dabei die höchsten Qualitätsansprüche und bringt einen klaren Nutzen für die Mautsystembetreiber", so Erwin Toplak, COO Kapsch TrafficCom. "Wir sind zuversichtlich und gut vorbereitet auf EETS", unterstreicht Toplak.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von hoch performanten Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, Stadtzugangsregelung und Verkehrssicherheit. Kapsch TrafficCom deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, indem Produkte und Komponenten sowie Subsysteme als offene Marktprodukte vertrieben, zu schlüsselfertigen Systemen integriert oder Komplettlösungen ("End-to-End Solutions") einschließlich Dienstleistungen für den technischen und kommerziellen Systembetrieb entwickelt und aus einer Hand geliefert werden. Im derzeitigen Kernbereich der elektronischen Mauteinhebung (ETC) entwickelt, errichtet und betreibt Kapsch TrafficCom vorrangig ETC-Systeme, insbesondere für den mehrspurigen Fließverkehr. Mit weltweit über 280 Referenzkunden in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten, fast 70 Millionen ausgelieferten On-board Units (OBUs) und etwa 18.000 ausgerüsteten Spuren hat sich Kapsch TrafficCom unter den weltweit anerkannten Anbietern von ETC-Systemen positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 30 Ländern.

