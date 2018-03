2. NANOFORCE Informationsveranstaltung zu den Themen "Nano-Risk und Benefit" sowie "Knowledge to Business Transfer"

Veranstalter: BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH - www.bionanonet.at

Wien (OTS) - Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie sich bis spätestens 29.05.2013 unter www.bionanonet.at/nanoforce-infoday für die 2. NANOFORCE Informationsveranstaltung zu den Themen "Nano-Risk und Benefit" sowie "Knowledge to Business Transfer" in Wien an.

Neben Herrn Bundesminister Alois Stöger werden weitere hochrangige Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit gemeinsam über die zukünftige Entwicklung des Nanotechnologie-Sektors referieren und diskutieren.

Durch die Diskussion soll größtmöglicher Nutzen generiert und Synergien geschaffen werden: einerseits top-down, welche Anforderungen stellen regulatorische Instanzen an die unterschiedlichen Akteure im Bereich Nanotechnologie, andererseits bottom-up, welche Richtlinien werden gewünscht, um beginnend in der Technologieentwicklungsphase bis hin zur Markteinführung Rahmenbedingungen für sichere "NanoProdukte" zu erreichen. Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.nanoforceproject.eu

2. NANOFORCE Informationsveranstaltung und Joint Working Table



Datum: 5.6.2013, 09:30 - 18:00 Uhr



Ort:

Sitzungssaal der Österreichische Akademie der

Wissenschaften

Dr. Ignaz Seipel - Platz 2, 8010 Wien



Url: www.bionanonet.at/nanoforce-infoday



Rückfragen & Kontakt:

Frau Sonja Hartl

office @ bionanonet.at

Tel.: +43 316 876 2111