Qualifikation trifft Wirtschaft und Entwicklung

Wien (OTS) - Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit setzt seit Jahren erfolgreich Impulse für Berufsbildung in Entwicklungs-und Schwellenländern. Inwiefern Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft in diesem Bereich Hand in Hand gehen, ist Thema des heutigen DialogEntwicklung der Austrian Development Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, in der Diplomatischen Akademie Wien.

"Berufliche Aus- und Weiterbildung schafft bessere Aussichten auf Beschäftigung. Der Zugang zu angemessen bezahlter Arbeit ist ein wichtiger Schritt, um Menschen aus der Armut zu führen. Deswegen unterstützen wir den Aufbau effizienter, qualitativ hochwertiger Berufsbildungssysteme in unseren Partnerländern, die sich am Bedarf der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes orientieren. Unternehmen, die sich für mehr Employability an ausländischen Standorten engagieren, sind dabei wichtige Partner", sagt Brigitte Öppinger-Walchshofer, Geschäftsführerin der Austrian Development Agency (ADA).

Soziale Verantwortung wahrnehmen

"Gut ausgebildete Menschen sind der Motor für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung", bestätigt Michaela Seelig, Nachhaltigkeitsbeauftragte beim Technologieführer im Bereich Feuerfestprodukte, -systeme und Dienstleistungen der RHI AG mit Hauptsitz in Wien. "Als Good Corporate Citizen fördern wir seit jeher soziale Projekte im Umfeld unserer Produktionsstandorte. Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung in unseren Wachstumsmärkten sind Bildung und Verbesserung der Employability junger Menschen besondere Schwerpunkte. Denn davon profitieren alle - Gesellschaft und Unternehmen: Das Bildungsniveau wird gehoben, die Beschäftigungschancen junger Menschen steigen und Unternehmen können aus einem Pool besser ausgebildeter Bewerberinnen und Bewerber rekrutieren".

Rudolf Batliner, Bildungsexperte für Entwicklungsländer an der ETH-Zürich mit Projekterfahrung in Asien, Lateinamerika und Afrika, sieht gerade im Bereich der dualen Berufsbildung allerdings noch viel zu tun. Denn das in Österreich und der Schweiz so erfolgreiche Modell lässt sich nicht ohne weiteres 1:1 übertragen. Oft müssen erst geeignete Strukturen im Bildungsbereich aufgebaut werden und mit Angeboten der Wirtschaft verzahnt werden.

Jobchancen schaffen

Diese Herausforderung kennt Gerhard Schaumberger, der seit Mitte 2012 das Koordinationsbüro der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Chisinau leitet, gut: "Menschen fit für den Arbeitsmarkt zu machen, ist einer unserer Schwerpunkte, auch im Partnerland Moldau. Wir unterstützen beispielsweise zwei berufsbildende Schulen bei der Gestaltung praxis- und marktorientierter landwirtschaftlicher Ausbildung für Wein- und Obstanbau - einem der wichtigsten Erwerbszweige des ärmsten Landes Europas - und schaffen damit Jobchancen. Langfristig soll daraus ein Modell zur Reform der landwirtschaftlichen Ausbildung im Allgemeinen werden, um für Aufwind in der Agrarbranche zu sorgen." Einig sind sich die ExpertInnen jedenfalls darin, dass qualifizierte Arbeitskräfte in Entwicklungs- und Schwellenländern der Wirtschaft und der Entwicklung gut tun.

