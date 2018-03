Green-Day-Konzert: An- und Abreise über U2-Station "Stadion"

Station Krieau für Heimfahrt gesperrt - U2 mit verstärkten Intervallen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 29. Mai 2013, rockt die legendäre US-Punkband Green Day die Wiener Krieau. Am Gelände der Wiener Trabrennbahn werden tausende Fans erwartet. Mit den Wiener Öffis gelangen die Besucher einfach und stressfrei zum Konzertgelände. Die Wiener Linien verstärken die Intervalle der Linie U2 auf 4 Minuten und bitten die Fahrgäste die U2-Station "Stadion" zu nutzen. Sie entspricht den Anforderungen einer solchen Großveranstaltung und gewährleistet daher eine schnelle An- und Abreise. Die Eintrittskarten gelten auch als Fahrscheine für die Wiener Linien im Zeitraum rund um das Konzert.

Von der U2-Station Stadion gelangt man in nur wenigen Minuten über die Meiereistraße und Vorgartenstraße zum Konzertgelände. Nach dem Konzert verweisen die Wiener Linien die Fahrgäste auf die U2-Station "Stadion", die Station Krieau wird in diesem Zeitraum geschlossen. Alternativ steht den Besuchern die U3-Station "Schlachthausgasse" in rund 15 Minuten Gehweite zur Verfügung.

Die Wiener Linien ersuchen ihre Fahrgäste, auf Aushänge und Durchsagen in der Station sowie auf Anweisungen der MitarbeiterInnen vor Ort zu achten.

