H.P. Martin: Wie EU-Abgeordnete die große Bankenreform unterlaufen wollen

Brüssel (OTS) - Utl.: 486 Änderungsanträge zum Parlamentsbericht über EU-Bankenstrukturreform / Analyse zeigt, wie Finanz-Lobbyisten ihre Anliegen durchbringen wollen / Beliebte Taktik: verzögern und verschleppen / H.P. Martin will Ende des Systemrisikos und fordert massive Verkleinerung der Banken

"banken-hinter-schranken.eu" heißt die neue Initiative des unabhängigen EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin aus Österreich. Sie beschäftigt sich detailliert mit dem Einfluss der 700 Finanz-Lobbyisten in Brüssel und versucht, Licht ins Dickicht der EU-Finanzgesetzgebung zu bringen.

Derzeit geht es in Brüssel um den Aufgalopp zur großen Banken-Reform, konkret um den so genannten "McCarthy-Bericht über die Strukturreform des EU-Bankensektors" im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments.

In diesem Initiativbericht wird, wie dies auch H.P. Martin fordert, auf eine Trennung des Privatkunden- und Investmentgeschäfts der Banken gedrängt. Nur so können einfache Sparer und Anleger wirksam geschützt werden, um zu verhindern, dass mit ihren Einlagen Verluste aus hochriskanten Spekulationsgeschäften im Investmentbereich abgedeckt werden.

Denn weiterhin sitzt Europa auf einem finanziell hochexplosiven Pulverfass: Die Schulden der Banken im Euroraum sind dreimal so hoch wie die Staatsschulden aller Euroländer. Bei weiteren Bankpleiten muss jeder um sein Geld fürchten, wenn er mehr als 100.000 Euro auf einem Konto oder Sparbuch hat - und sei es nur das Geschäftskonto für die Umsätze eines kleineren Unternehmens.

Der neue Parlamentsbericht, über den am 10. Juni 2013 im Wirtschaftsausschuss abgestimmt werden soll, hat auch das Ziel, kleine Institute wie Genossenschaftsbanken und Bausparkassen "verbraucherorientiert" zu fördern.

Gefordert wird in dem Bericht auch eine Verschärfung der bereits beschlossenen Einkommensbeschränkungen für Top-Manager.

Gegen all diese sinnvollen und übernotwendigen Reformen läuft jetzt eine bemerkenswerte Anzahl von EU-Parlamentariern mit besten Verbindungen zu internationalen Großbanken Sturm. 486 Änderungsanträge wurden zu dem bislang nur neun Seiten langen Berichtsentwurf eingereicht.

H.P. Martin hat mit seinen Mitarbeitern die Antragsflut analysiert:

"Eine Vielzahl der eingebrachten Änderungsanträge soll die große Bankenreform unterlaufen.

Der konservative schwedische Abgeordnete Gunnar Hökmark legt sich etwa gemeinsam mit seinem Kollegen Krisjanis Karins aus Lettland grundsätzlich quer. Die beiden argumentieren wie pure Finanz-Lobbyisten. Sie behaupten, die Auftrennung der Banken könnte "die Funktionsfähigkeit des gesamten EU-Bankensektors beeinträchtigen, den Wettbewerb verzerren und weitreichende negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben" (Änderungsantrag 237). Dabei trifft doch das Gegenteil zu.

Der führende konservative französische EU-Abgeordnete Jean-Paul Gauzès hält ebenfalls die dringenden Reformen "angesichts der schwachen Wirtschaftslage in Europa" gar nicht für notwendig und verkennt damit Ursache und Wirkung (Änderungsantrag 28).

Gauzès fordert auch die ersatzlose Streichung weiterer Gehaltseinbußen für Bankmanager (Änderungsantrag 567). Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Gauzès selbst von 1998 bis 2007 Direktor für Rechts- und Steuerfragen bei der belgisch-französischen Pleite-Bank "Dexia" war, obwohl er bereits seit 2004 im EU-Parlament sitzt.

Eine Reihe von liberalen skandinavischen Abgeordneten wiederum verlangt, dass unzählige Bankgeschäfte "nicht durch neue Reforminitiativen behindert werden dürfen" (Änderungsantrag 185). Sie wollen damit etwa hochproblematische Derivat-Geschäfte weiterhin nicht einschränken.

Der deutsche CDU-Abgeordnete Burkhard Balz, bis zu seiner Tätigkeit als EU-Abgeordneter Abteilungsdirektor bei der Commerzbank, wiederum behauptet, dass die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken wohl kaum "einen positiven Beitrag leisten könnte, eine zukünftige Finanzkrise zu verhindern oder das Risiko zu verringern" (Änderungsantrag 104).

Neben diesen offensichtlichen Bemühungen, die grundsätzliche Bankenreform schon im Ansatz zu torpedieren, greifen Großbanken-freundliche Parlamentarier zu einer altbewährten Taktik im Politikbetrieb: Verzögern und verschleppen.

So will das skandinavische liberale Trio Olle Schmidt, Anne Jensen und Nils Torvalds zunächst eine aufwändige "Folgenabschätzung der Kosten und Vorteile", bevor die Bankentrennung verwirklicht wird (Änderungsantrag 72). Auch der deutsche CDU-Abgeordnete Werner Langen fordert "im Vorfeld ausführlich zu analysieren" (Änderungsantrag 143). Die Gefahr ist groß, dass gerade diese Anträge im Ausschuss eine Mehrheit finden könnten.

Manche Abgeordnete wollen auch nicht einmal das Ziel eines "verbraucherorientierten Bankwesens" im Bericht verankert sehen (Änderungsantrag 608).

H.P. Martin selbst hat auch einige Anträge eingebracht, die allerdings in eine ganz andere Richtung zielen. Vor allem fordert er, dass "Banken auch in einem einzelnen Mitgliedstaat nicht mehr so groß sein dürfen, dass sie zum Systemrisiko werden und die Steuerzahler für die Schäden aufkommen müssen" (Änderungsantrag 94). In Lobbyisten-Schreiben aus der Finanzindustrie wird vor H.P. Martins Anträgen bereits gewarnt und eine Ablehnung empfohlen.

Die für den 10. Juni geplante Abstimmung wird jedenfalls spannend. Alle genannten Änderungsanträge und weitere Informationen finden sich unter: www.banken-hinter-schranken.eu

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

