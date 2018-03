Hapag-Lloyd Kreuzfahrten schließt Kooperation mit A-ROSA Resorts & Hideways

Hamburg (ots) -

Beteiligung an der A-ROSA Golf Trophy

Pâtissier Christian Hümbs und Küchenchefin Sarah Henke aus dem A-ROSA Sylt auf der EUROPA 2

6 Sterne Gourmetreise für Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und A-ROSA Stammgäste

Käpt´n Knopf Familientage in A-ROSA Resorts

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und A-ROSA Resorts & Hideways arbeiten zukünftig im Rahmen einen Kooperation zusammen. Der "Genusshandwerker" Christian Hümbs, Chefpâtissier im A-ROSA Sylt, und Sarah Henke, Küchenchefin im Restaurant Spices im A-ROSA Sylt, werden an Bord des Neubaus EUROPA 2 einen Gourmet-Workshop gestalten. Im Gegenzug besucht das Maskottchen Käpt´n Knopf von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten die A-ROSA Resorts.

Die Turnierserie A-ROSA Golf Trophy macht 2013 wieder Halt in den vier A-ROSA Resorts in Travemünde, Kitzbühel, auf Sylt und am Scharmützelsee. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ist vor Ort mit einem Infostand präsent und verlost unter allen Teilnehmern eine Kreuzfahrt mit der EUROPA 2 für zwei Personen in den Persischen Golf.

Termine: 8.6.13 A-ROSA Travemünde (Golfclub Lübeck Travemünde), 29.6.13 A-ROSA Scharmützelsee (Palmer Platz), 20.7.13 A-ROSA Kitzbühel (GC Kitzbühel), 7.9.13 A-ROSA Sylt (Marine Golfclub Sylt), 5.11.13 A-ROSA Scharmützelsee/Faldo Platz (Finale)

Auch im Bereich Kulinarik ergänzen sich die Partner Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und AROSA Resorts & Hideways perfekt. Der Pâtissier Christian Hümbs gehört nach Stationen in der Stromburg und dem Louis C. Jacob in Hamburg zum Team des 2-Sterne Restaurants "La Mer" im A-ROSA Sylt. Während der Reise von Venedig nach Malta vom 24.8.-31.8.13 wird Hümbs an Bord des legeren, modernen Luxusschiffs EUROPA 2 als "Genusshandwerker" auftreten. Während des Gourmet-Workshops kreiert der Pâtissier mit den Teilnehmern nicht nur süße Köstlichkeiten, sondern verrät ihnen auch diverse Tipps und Tricks vom Profi.

Außerdem wird auf der Reise von Hongkong nach Singapur vom 3.1. -19.1.2013 Sarah Henke, Küchenchefin des asiatischen Restaurants "Spices" im A-ROSA Sylt und Aufsteigerin des Jahres 2012 (laut Gault Millau), an Bord sein.

Für Ihre Stammgäste haben die beiden touristischen Unternehmen ein ganz besonderes Highlight zusammengestellt: Eine 6 Sterne Gourmetreise in den neuesten BMW Modellen von Hamburg über Sylt nach Travemünde und zurück nach Hamburg.

Die drei Spitzenköche Thomas Martin, Sebastian Zier und Christian Scharrer - je mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet - sorgen mit ihren 4-Gänge-Menüs für kulinarische Höhepunkte bei dieser Tour, die auf den einzelnen Etappen zugleich Freude am Fahren garantiert.

Termin: 26.6. - 30.06.2013

Familien mit Kindern kommen ebenfalls nicht zu kurz. Im Sommer stattet das Maskottchen von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten - Käpt´n Knopf -drei der A-ROSA Resorts einen Besuch ab. Neben einer Schatzsuche und einem Malwettbewerb stehen Kinderkochkurse an diesen Familientagen auf dem Programm.

Termine: 27.6.-30.6.13 A-ROSA Travemünde, 11.-14.7.13 A-ROSA Sylt, 8.-11.8.13 A-ROSA Kitzbühel

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de

