FSG-Peschek: Team Stronach zeigt wahres Gesicht als Arbeitnehmer-Feinde!

Abschaffung von Gewerkschaften bedeutet Demokratie in Frage zu stellen.

Wien (OTS/FSG) - "Die Forderung nach Abschaffung von Gewerkschaften des `Team Stronach zeigt deren wahres Gesicht. Denn Gewerkschaften kämpfen für faire Arbeitsbedingungen, mehr gute Arbeitsplätze, Verteilungsgerechtigkeit, Demokratie und Einkommen zum Auskommen. Wer daher Gewerkschaften abschaffen will, bringt eindeutig sein politisches Ziel zum Ausdruck: Maximierung des Reichtums von wenigen, Herrschaft von Millionären und Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen! Offenbar definieren sie sich selbst als ArbeitnehmerInnen-Feinde!", so Christoph Peschek, Wiener Jugendvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) zu den Aussagen des Team Stronach.++++

"Gewerkschaften verleihen jenen eine Stimme, welche selbst nicht Fabriken und Millionen besitzen, Inserate kaufen können, über das Schicksal von Menschen und ihren Arbeitsplätzen mitentscheiden können und Einfluss auf unterschiedlichen Ebenen ausüben. Daher braucht es in einer Demokratie Gewerkschaften, sie ermöglichen Mitbestimmung von ArbeitnehmerInnen in Politik und Wirtschaft, achten darauf, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Es ist kein Zufall, dass autoritäre und faschistische Systeme immer die freien Gewerkschaften angriffen und ausschalten wollten. Herr Stronach sollte sich daher klar überlegen, ob er das Rad der Geschichte zurück drehen will und sich nach Zeiten von Ausbeutung und Tyrannei zurücksehnt!", so Peschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at