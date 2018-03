Erfolgreicher Management Buy Out bei der CEE Clean Economic Energy AG

Wien (OTS) - Die CEE Clean Economic Energy AG, international agierende Investmentfirma mit Hauptsitz in Wien, hat am 17. Mai 2013 offiziell den erfolgreichen Eigentümerwechsel mittels Management-Buy-out (MBO) bekanntgegeben.

Der Management-Buy-out wurde im Dezember 2012 unterzeichnet und erfolgte durch das aktuelle Management Team der CEE Clean Economic Energy AG ("CEE AG") unter Leitung von Mag. Thomas Jungreithmeir, der seit September 2010 die CEE AG als Vorstandsvorsitzender leitet.

Dies ist ein wichtiger Schritt im Umstrukturierungsprozess des im Jahr 2002 gegründeten Unternehmens, um die CEE AG als erfolgreiche Investmentfirma im Bereich der Erneuerbaren Energie aufzustellen. "Die strategische Neuaufstellung ist ein bereits seit langer Zeit vorbereiteter Meilenstein um das Angebotsportfolio als Strom-Erzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa und weltweit weiter ausbauen zu können und einer der führenden Anbieter in diesem Bereich zu werden. Der Management-Buy-out ist für alle Beteiligten ein sehr erfolgreicher Schritt für die weitere Unternehmensentwicklung ist", so Mag. Thomas Jungreithmeir, Vorstandsvorsitzender der CEE Clean Economic Energy AG.

