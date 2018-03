Allianz Studie zur Mobilität: Autobesitz verliert an Bedeutung

Wien (OTS) - Trends wie Urbanisierung, steigende Benzinkosten, alternde Gesellschaften und Digitalisierung beeinflussen die Mobilitätsgewohnheiten maßgeblich. Während der Besitz eines eigenen Autos in der EU und den USA sukzessive an Bedeutung verliert, steigt die Zahl der Neuzulassungen in Schwellenländern Lateinamerikas und Asiens. Für die Zukunft erwarten die Allianz Experten eine weitere Änderung der Mobilitätsgewohnheiten, die sich auch auf Österreichs Ballungszentren auswirken wird.

"Es scheint, dass der Besitz eines eigenen Autos in den meisten Ländern Westeuropas seine Blütezeit bereits hinter sich hat", kommentiert Dr. Johann Oswald, Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe in Österreich, die Ergebnisse des aktuellen Allianz Risk Pulse.

Auto-Neuzulassungen in EU rückläufig

Steigende Benzinpreise, weniger Geld im Portemonnaie, aber auch Klimabewusstsein und leichterer Zugang zu Alternativen zum Pkw-Besitz verändern individuelle Mobilitätsgewohnheiten in Europa und Nordamerika: So gab es in den EU-27 zwischen 2007 und 2012 einen Rückgang von 15,6 auf 12,0 Millionen Neuzulassungen, in den USA sank die Zahl der Neuzulassungen von 7,6 auf 7,5 Millionen. Um mehr als 50 Prozent gingen die Neuanmeldungen in Bulgarien, Ungarn, Irland, Portugal und Spanien zurück. Besonders drastisch erscheint die Entwicklung in Griechenland, wo die Zahl der Neuzulassungen um rund 80 Prozent einbrach. Von allen in der Studie untersuchten europäischen Ländern verzeichnete die Schweiz den höchsten absoluten Zuwachs. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Neuzulassungen außerdem in Dänemark, Norwegen, Slowakei und in Österreich:

Hierzulande nahmen die Neuzulassungen von rund 298.000 im Jahr 2007 auf mehr als 336.000 Erstanmeldungen im Jahr 2012 zu - im ersten Quartal 2013 ging jedoch die Zahl der Neuzulassungen von Pkws im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 10 Prozent zurück.

Bevölkerungszuwachs in Österreichs Ballungszentren

Die Finanzkrise und der daraus resultierende konjunkturelle Abschwung in großen Teilen Europas haben auch die Konsumgewohnheiten in Bezug auf Mobilität verändert und somit bereits bestehende ökonomische Verlagerungen weiter verstärkt. Auch die steigende Bedeutung der Urbanisierung wird sich auf die Mobilitätsgewohnheiten auswirken, wie ein Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen zeigt: Bis zum Jahr 2030 werden Österreichs Ballungszentren rund 600.000 Menschen mehr beheimaten als 2009. So haben beispielsweise Car-Sharing-Dienstleistungen die Möglichkeit der Nutzung eines Fahrzeugs bei Bedarf wesentlich erleichtert - Fahrzeuge von professionellen Car-Sharing-Anbietern gehören immer häufiger zum Straßenbild in mittelgroßen und großen Städten. Laut Studie wird sich die Anzahl der Car-Sharing-Nutzer allein in Europa von 700.000 im Jahr 2011 bis 2016 auf 5,5 Millionen erhöhen.

In den Schwellenländern scheinen diese Entwicklungen jedoch noch in weiter Ferne zu liegen: Dank steigender Haushaltseinkommen nehmen die Mittelschicht und ihre Kaufkraft zu, was zu einer immensen Nachfrage nach Autos geführt hat. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt. Dennoch ist es nur eine Frage der Zeit, bis ökonomische, ökologische und technische Zwänge auch Lösungen für den sich verändernden Mobilitätsbedarf in diesen Ländern erforderlich machen.

Downloads im Internet unter:

http://www.ots.at/redirect/allianz18

Foto: Dr. Johann Oswald ((C) Allianz) - Abdruck honorarfrei

Pressemeldung als PDF

Risk Pulse "Die Zukunft der Mobilität" als PDF

Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

https://www.allianz.at/privatkunden/media_newsroom/disclaimer.html

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Manfred Rapolter, MA

Unternehmenskommunikation

Allianz Gruppe in Österreich

Hietzinger Kai 101-105

1130 Wien

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: manfred.rapolter @ allianz.at

Internet: www.allianz.at