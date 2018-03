Einkaufszentren: Ernsting's family hat im Großfeldzentrum eröffnet

55. Standort in Österreich und vierter in einem Ekazent-gemanagten Center

Wien (OTS) - Der beliebte deutsche Textilfilialist Ernsting's family hat dieser Tage im Großfeldzentrum (GFZ) im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf eine 209 Quadratmeter große Filiale eröffnet, die vierte in einem von der Ekazent gemanagten Einkaufszentrum und die insgesamt 55. in Österreich.

Viele KundInnen, darunter zahlreiche Mütter mit Kinderwägen, wollten gar nicht bis zur Eröffnung um 9.00 Uhr warten sondern drängten schon vorher in die jüngste Filiale von Ernsting's family, die 55. in Österreich und die vierte in einem von der Ekazent gemanagten Einkaufszentrum: Um 8.59 Uhr gingen der erste Kauf der "Freu-Eröffnung" über das Kassenpult, zwei rosafarbene Tops an eine junge Kundin. Wegen des großen Interesses hatte die neue Ernsting's-Filiale schon tags zuvor für einige Stunden aufgesperrt und die ersten Verkäufe getätigt, da war gerade einmal fertig eingeräumt gewesen.

Ernsting's family, seit Herbst 2010 auch in Österreich, versteht sich als "das Textilgeschäft für die ganze Familie mit Schwerpunkt auf Damenober- und Kinderbekleidung, das die Bedürfnisse junger Familien versteht". Das westfälische Familienunternehmen gehört mit rund 1.700 Geschäften und mehr als 10.000 MitarbeiterInnen zu den größten Textilfilialisten im deutschsprachigen Raum.

Das im September 1971 eröffnete Großfeldzentrum mit insgesamt ca. 9.500 m2 Mietfläche war von Haus aus als Bezirks- und Nahversorgungszentrum inmitten der Großfeldsiedlung geplant und erfüllt diese Funktion dank laufender Nachinvestitionen nach wie vor ausgezeichnet, was auch durch ca. 57.000 KundInnen pro Woche dokumentiert wird. Die ungebrochene Attraktivität des Großfeldzentrums zeigt sich auch an einem neuerlichen Umsatzanstieg auf rund 33 Millionen Euro im Jahr 2012.

"So wie Ernsting's family werden heuer noch einige äußerst attraktive neue Anbieter im Großfeldzentrum einziehen", kündigt Ekazent-Centermanager Gerhard Langer an, der derzeit Verhandlungen für zwei Shops führt. "Ernsting's family ist mit seinen Standorten in den Ekazent-Centern so gut vertreten, dass demnächst weitere Filialen in unseren Einkaufszentren dazukommen werden. Mit 15 Einkaufszentren im Management, die insgesamt rund 250.000 m2 Fläche haben, ist die Ekazent dank aktiven Centermanagements der zweitgrößte österreichische Shoppingcenter-Betreiber geworden", ergänzt Ekazent-Geschäftsführer Kurt Schneider.

