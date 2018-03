EANS-News: SE Swiss Estates AG / Generalversammlung 2012 durchgeführt / Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Utl.: Vergütungsbericht 2012 und Vergütungsmodell 2013 durch Konsultativabstimmungen genehmigt.

Zuerich (euro adhoc) - Am vergangenen Freitag, dem 24. Mai 2013, fand in Zürich die ordentliche Generalversammlung der SE Swiss Estates AG, Zürich (www.swiss-estates.ch) für das Geschäftsjahr 2012 statt. An der Generalversammlung waren 79.15 Prozent der Aktienstimmen vertreten.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats ohne Gegenstimme zugestimmt. Der Vergütungsbericht 2012 und das Vergütungsmodell 2013 wurden in konsultativen Abstimmungen, ebenfalls ohne Gegenstimme, gutgeheissen.

Weiter hat die Generalversammlung die bisherigen Verwaltungsräte der SE Swiss Estates AG (Udo Rössig, Thomas Kokkinis, Christian Terberger) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr einstimmig bestätigt. Die Ferax Treuhand AG, Zürich (www.ferax.ch) wurde, ebenfalls einstimmig, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 gewählt.

Die Titel der SE Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.

Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

SE Swiss Estates AG
Badenerstrasse 290
CH-8004 Zuerich
WWW: http://www.swiss-estates.ch
Branche: Immobilien
ISIN: CH0019304531, CH0023926550

